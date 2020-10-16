Şirketlerin izinsiz gönderdiği bayram mesajına yasak geliyor

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: TOBB iş örgütlerine gönderdiği yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın görevlendirmesi ile TOBB'un İYS'yi kurduğu hatırlatılarak, ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması ve yasal yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği ifade edildi. TOBB'un yazısında sistemle ilgili detay bilgilendirmede de bulunuldu.

Kriptolu veri

Buna göre, vatandaşların SMS, arama ve e-posta izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri, gönderimleri şikayet edebilecekleri sisteme; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye, reklam içerikli tüm ticari elektronik iletiler dahil olacak. Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine gönderdiği iletiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, ticari işletmeleriyle ilgili üyelerine gönderdiği iletiler; devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin bilgilendirme iletileri ise vatandaşların izninin dışında olacak. İYS ile yurtiçinde tutulan kayıtlar, süresiz olarak saklanacak. İYS A.Ş. personelinin kendisi de İYS verisine erişemeyecek, İYS verisi kriptolanacak.