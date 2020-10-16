5 milyon 735 bin TL haksız kazanç elde eden 12 şüpheli gözaltında
Adana'da 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç elde eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|16 Ekim 2020 08:55
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilik" yaparak 72 kişiyi mağdur edip 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç temin eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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