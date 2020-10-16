1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

Türk Hava Kurumu (THK), envanterinde bulunan 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader tipi uçaklar ile depodaki bazı malzemelerin satışı için ihaleye çıktı.
 16 Ekim 2020 09:39
+Aa- Yazdır
THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

Türk Hava Kurumu (THK), envanterinde bulunan 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader tipi uçaklar ile depodaki bazı malzemelerin satışı için ihaleye çıktı.

THK Genel Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, toplam 14 uçak ile bazı malzemelerin satış ihalesi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 14.30'da belli istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

İsteklilerin şartname kapsamında hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar THK Satın Alma ve Destek Hizmetleri birimine teslim etmeleri gerekiyor.

İstekliler, uçakları Etimesgut Meydan İşletme Biriminde 10.00-15.00 saatlerinde görebilecek.

İhale sonucu, THK envanterinde kayıtlı 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader uçağı ile depodaki malzemelerin satışı yapılacak.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
16 Ekim 2020 07:49		 İstanbul'da 200 gr ekmek 1,5 TL den satılacak
16 Ekim 2020 07:44
Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü
14 Ekim 2020 09:37		 Booking.com geri dönüyor
14 Ekim 2020 09:07
Uçakta 'sağlık vizesi' dönemi
14 Ekim 2020 08:10		 Kalyon Holding: İddialar yanlış, haksız ve dayanaksız
14 Ekim 2020 08:00
Pamukkale Turizm'in konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi
13 Ekim 2020 14:27		 İade.com ile alışverişinizden para iadesi alın
13 Ekim 2020 14:03
İstanbul'da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı
13 Ekim 2020 11:44		 Vatan Bilgisayar'a üye olan 27 bin kişinin üyelik bilgileri çalındı
12 Ekim 2020 16:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:07 - Zafer Algöz: Kavuk Cem Yılmaz'a gelmeliydi11:03 - İBB, Albatros Parkı'na otel dikmek istedi, meclisten geçmedi11:02 - 'Adliye ve cezaevi FETÖ yapılanması' ana davasını istinaf onayladı10:53 - Tarımın Mevzuatla İmtihanı!10:52 - Fransa'da kırmızı bültenle aranan terörist, Adana'da yakalandı10:50 - Yalnız yaşıyordu, işe gitmediği anlaşılınca evinde ölü bulundu
10:50 - Trafik magandası, önünü kestiği motosikletliyi tokatladı10:49 - Şanlıurfa'da tır ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı10:37 - Kadir Şeker'in babası: Hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor10:31 - 'Nafaka süresinin minimum 2 ya da 3 yıl olması tartışılabilir'10:26 - 'Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı'10:26 - Bilim Kurulu Üyesi: Bu sene olacağımız grip aşısı fayda sağlamayabilir!
10:25 - Karantinada olması gereken kişi aracıyla drift yaparken yakalandı10:18 - Bakanlık açıkladı...Yeni istihdam paketi geliyor10:14 - Libya'da yarım kalan müteahhitlik işleri tamamlanacak10:02 - KHK ile ihraç edilen memur, tüm hizmet süreleri memurluk ise emekli ikramiyesi alabiliyor, değilse alamıyor10:01 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
10:00 - Borsa güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
Yeni uygulamayla uçağı kaçırma derdi bitiyor
AYM'deki toplantıda ne konuşuldu?
Gizli kargoyla gelen ölüm
Diyanet, 2011 tarihli kadro bültenini güncelledi
Deniz Baykal'ın kızı parti kuruyor iddiası
Urartuca bilen 7 kişiden biri olan Mehmet Amca işi bırakıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gümbet 2
Burda kalıpları 1
klişe 1
para kullanılmayan köyler 1
k altak 2
bir gömlek fazla 2
bu tekere çomak sokmayın 1
kendime not 4
yumurta kabuğu yemek 1
ışıklar yanıyor ifadesi bizi bağlamaz 1
SON İLANLAR
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam