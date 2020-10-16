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Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti.
 16 Ekim 2020 09:41
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Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti.

Numan Kurtulmuş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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