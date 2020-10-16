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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 1.184,97 puandan başladı.
 16 Ekim 2020 10:00
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,54 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.184,97 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,40 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 1,48 ile orman kağıt basım oldu.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kaybıyla 1.180,43 puandan tamamladı.

Analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda tedbirlerin sıkılaştırılmasının risk iştahını azalttığını belirterek, ABD'de kötü gelen makroekonomik veriler sonrası teşvik paketine dair haber akışının da öneminin arttığını söyledi.

AB Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamalar ve ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret ve enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın kritik destek seviyesi olduğuna işaret ederek, bu seviyenin üzerine çıkılması halinde 1.200 puanın gündeme gelebileceğini, altına inilmesi durumunda ise 1.150 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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