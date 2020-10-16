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İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

Ordu ve Kırklarelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile bir sokak karantinaya alındı.
 16 Ekim 2020 10:01
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İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile bir sokak karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Babaeski ilçesi Taşağıl köyü ile Büyükmandıra beldesindeki Bağlar Sokağı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu da bildirildi.

Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

ORDU

Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandığı ve yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elbeyi Mahallesi'nde vaka ve olası vaka ile bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin sayısında artış olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Elbeyi Mahallesi'nde 15 Ekim tarihi saat 24.00'ten itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevki ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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