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Karantinada olması gereken kişi aracıyla drift yaparken yakalandı
Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle karantinada olması gereken bir kişi otomobiliyle drift yaparken mahalle bekçilerine yakalandı
|16 Ekim 2020 10:25
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Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olması gereken bir kişi otomobiliyle drift yaptığı sırada mahalle bekçileri tarafından fark edildi.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü bekçi ekipleri, yeni Eskişehir Stadı çevresindeki otopark alanında bir aracın drift yaptığını gördü.
Cep telefonuyla drift anları kaydedilirken polis ekiplerince yapılan uygulamada aracıyla drift yapan D.D. suçüstü yakalandı.
Karantina ve trafik kurallarını ihlal gerekçesiyle 9 bin 291 lira para cezası kesilen D.D'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
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