'Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik.'
|16 Ekim 2020 10:26
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