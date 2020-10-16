1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi: Bu sene olacağımız grip aşısı fayda sağlamayabilir!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Grip virüsü her sene farklılık gösterdiği için, grip aşısı olmadan önce 'Bu senenin aşısı mı' diye sormak lazım. Bu sene virüste çok büyük bir değişiklik olursa, şimdilik onun sinyali yok ama bu sene olacağımız aşı da fayda sağlamayabilir" dedi.
 16 Ekim 2020 10:26
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkileyen korona virüs salgını henüz kontrol altına alınmazken, vaka sayıları her geçen gün artıyor. Havaların serinlemeye başlamasıyla da grip vakalarında artış bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova da riskli grupların mutlaka grip aşısı olmasını önerdi.

Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı

Grip virüsünün her sene değişime uğradığı için aşının da mutlaka yeni tarihli olması gerektiğini belirten Taşova, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Grip ve korona virüs sadece 'PCR' testiyle ayırt ediliyor"

Grip ve Covid-19'u birbirinden ayırt etmenin 'PCR' testiyle mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Grip ve Covid-19'u birbirinden ayırmak, şikayetler açısından imkansızdır. Her ikisinde de öksürük, yaygın baş ve vücut ağrısı vardır. O nedenle bunların ayrımında bulgular olarak değil test olarak ayrılması gerekiyor. O da 'PCR' testiyle mümkün olabiliyor. Bunu ayırt etmeye çalışacağız. Öte yandan bizim Türkiye'de de çok yaygın kullandığımız Favipiravir etkin maddeli ilacı aynı zamanda gribe de etkin. Covid-19'dan önce Japonya'da, Uzak Doğu'da grip için kullanılan bir ilaç aslında. Dolayısıyla bu şekilde de tedavisini yapabileceğiz" diye konuştu.

Grip aşısının riskli gruplara mutlaka yapılması gerektiğini belirten Yeşim Taşova, "Grip ve korona virüs üst üste binerse ağır seyredebilme ihtimali var. Buradaki önemli olan olay ikisi bir araya gelince ve geç tedavi olunursa daha ağır bir tabloyla gitme potansiyelinin olması. O nedenle grip aşısını riskli gruplara mutlaka yapılmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Grip virüsünün her sene farklılık gösterdiği için aşının da hep yenilendiğini söyleyen Taşova, "Grip aşısı her yıl yeniden yapılır. Geçen yılın grip aşısı sizi korumaz. Grip virüsü her yıl yapısını çok kolay değiştirir. Bu değişiklik küçük küçük olur ama 5-10 yıla bir bu daha büyük bir değişiklik olur. Bu daha büyük değişiklik olduğu zaman bir önceki döneme ait aşıda yaptığınız antikorlar sizi korumaz. Ne kadar büyük değişiklik olursa aşı bile sizi korumayacaktır.

O nedenle her yıl bu aşı değiştiriliyor. Biz her yıl aşı geldiğinde, 'Bu yılın aşısı mı?' diye sorarız. Bu yılın aşısı aslında geçen yıl grip olan insanlardan toplanan virüslerden elde edilen aşıdır. Yani o virüsün özelliklerine uygun olarak üretilen bir aşıdır. Ama bu sene tamamen farklı bir yapıda olabilir. Bu sene çok büyük bir değişiklik olursa şimdilik onun sinyali yok ama bu sene olacağımız aşı da fayda sağlamayabilir. Zamanında kuş gribi gibi büyük salgınlarda bu durum yaşanmıştı. O nedenle aşı olurken öyle internetten falan satışı yok ama olursa da almayın. Eczanede, sağlık ocaklarında, sağlık kuruluşlarında bu yılın aşısı olmak kaydıyla aşıyı olmanızı öneririm" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadir Şeker'in babası: Hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor
16 Ekim 2020 10:37		 Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti
16 Ekim 2020 09:41
Marmara'da sıcaklıkların daha da artması bekleniyor
16 Ekim 2020 09:37		 Eylül ayı artık Ağustos gibi olacak
16 Ekim 2020 09:29
'Amaç ev içerisindeki toplanmaları önlemek'
16 Ekim 2020 08:22		 Urartuca bilen 7 kişiden biri olan Mehmet Amca işi bırakıyor
16 Ekim 2020 07:25
Sıcaklık ülke genelinde 1-3 derece artacak - Haritalı
16 Ekim 2020 07:15		 Karantinayı ihlal etti! Minibüste yakalandı
15 Ekim 2020 23:51
Marmara'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama
15 Ekim 2020 23:49		 Vakıf Müdürü'nün eserleri öğrencilere burs olacak
15 Ekim 2020 23:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - YÖK'ten yüksek teknoloji eğitimlerini millileştiren projeye ödül11:07 - Zafer Algöz: Kavuk Cem Yılmaz'a gelmeliydi11:03 - İBB, Albatros Parkı'na otel dikmek istedi, meclisten geçmedi11:02 - 'Adliye ve cezaevi FETÖ yapılanması' ana davasını istinaf onayladı10:53 - Tarımın Mevzuatla İmtihanı!10:52 - Fransa'da kırmızı bültenle aranan terörist, Adana'da yakalandı
10:50 - Yalnız yaşıyordu, işe gitmediği anlaşılınca evinde ölü bulundu10:50 - Trafik magandası, önünü kestiği motosikletliyi tokatladı10:49 - Şanlıurfa'da tır ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı10:37 - Kadir Şeker'in babası: Hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor10:31 - 'Nafaka süresinin minimum 2 ya da 3 yıl olması tartışılabilir'10:26 - 'Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı'
10:26 - Bilim Kurulu Üyesi: Bu sene olacağımız grip aşısı fayda sağlamayabilir!10:25 - Karantinada olması gereken kişi aracıyla drift yaparken yakalandı10:18 - Bakanlık açıkladı...Yeni istihdam paketi geliyor10:14 - Libya'da yarım kalan müteahhitlik işleri tamamlanacak10:02 - KHK ile ihraç edilen memur, tüm hizmet süreleri memurluk ise emekli ikramiyesi alabiliyor, değilse alamıyor
10:01 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
Yeni uygulamayla uçağı kaçırma derdi bitiyor
AYM'deki toplantıda ne konuşuldu?
Gizli kargoyla gelen ölüm
Diyanet, 2011 tarihli kadro bültenini güncelledi
Deniz Baykal'ın kızı parti kuruyor iddiası
Urartuca bilen 7 kişiden biri olan Mehmet Amca işi bırakıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en sevdiği fıkrayı anlattırmak 1
Dıkar 1
bu tekere çomak sokmayın 1
palan 1
Yeşim Arpat 1
öyle kalsın da gör 1
bir gömlek fazla 2
Davul tozu minare gölgesi 1
rüzgara karşı mek 1
2 şeritli yolu 10 şeritli gibi kullanamazsınız 2
SON İLANLAR
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam