Kadir Şeker'in babası: Hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor
|16 Ekim 2020 10:37
|+Aa- Yazdır
Konya'da Ayşe Dırla'ya (35) şiddet gösteren Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker'e (20) 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren kadın örgütleri "Kadınları öldürenleri cezalandırın, katilleri durdurmaya çalışanları değil" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet'tn Zehra Özdilek'e konuşan Şeker'in babası Cengiz Şeker ve avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ da karara tepkili.
Cengiz Şeker, oğlunun böyle bir cezayı hak etmediğini belirterek, "Kamuoyu önünde her şeyi milletimiz biliyor. Kadir vicdanlı ve ahlaklı bir çocuktur. Onun hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor. Kadir bu toprakların bir evladı. Gördüğü bir olaya vicdanı ve ahlakından dolayı duyarsız kalamadı" dedi.
"Meşru müdafaa sınırlarının aşılması hükümlerinin uygulanması gerekir" Şeker'in avukatı ve Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ise olay anında tanık Ayşe Dırla'ya fiziki değil sözlü bir şiddet olduğunu belirterek, "Ayşe Dırla yüksek sesle ağlıyor. Sözlü olarak başlayan bir şiddetin nasıl sonlanacağını bilemiyoruz. Kadir bu sese kulak veriyor ve olay yerine gidiyor. Sorun yok denince evine doğru yöneliyor. Kadir arkasını dönüp gitmesine rağmen ölenin sözlü ve fiili saldırısına maruz kalıyor. Fiziki müdahalede ölen, Kadir'in boğazına sarılıyor. Bıçak Kadir'e ait, doğru ancak boğazı sıkılan bir insanın bu saldırıdan başkaca kurtulma imkanı yokken istem dışı bu bıçağı eline alıyor ve birlikte yere düşünce ölenin vücuduna isabet ediyor. Bizce burada ısrarla meşru müdafaa sınırlarının aşılması hükümlerinin uygulanması gerekir. Bu doğrultuda ceza verilmemesi yönünde mahkemeden taleplerimiz oldu. İlk derece mahkememiz ceza yönünden hüküm kurdu" diye konuştu.
Kararı istinafa taşıyacaklarını dile getiren Aladağ şöyle devam etti: "Beklediğimiz en kötü sonuç. Kadir'in ailesi Konya'nın bir ilçesinde yaşıyor. Kadir 1 yıldır Konya merkezde üniversite sınavına hazırlanıyordu. Teyzesinin yanında ikamet ediyor ve tarafları önceden hiç tanımıyor. Tamamen iyi niyetli bir şekilde yardım etmek güdüsüyle hareket ediyor. Kadir bırakın birini öldürmeyi kasten bir canlıya zarar verebilecek bir çocuğumuz değil. Düzgün bir aile terbiyesi almış istikbal vaat eden bir çocuk."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilim Kurulu Üyesi: Bu sene olacağımız grip aşısı fayda sağlamayabilir!
16 Ekim 2020 10:26
|Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti
16 Ekim 2020 09:41
|Marmara'da sıcaklıkların daha da artması bekleniyor
16 Ekim 2020 09:37
|Eylül ayı artık Ağustos gibi olacak
16 Ekim 2020 09:29
|'Amaç ev içerisindeki toplanmaları önlemek'
16 Ekim 2020 08:22
|Urartuca bilen 7 kişiden biri olan Mehmet Amca işi bırakıyor
16 Ekim 2020 07:25
|Sıcaklık ülke genelinde 1-3 derece artacak - Haritalı
16 Ekim 2020 07:15
|Karantinayı ihlal etti! Minibüste yakalandı
15 Ekim 2020 23:51
|Marmara'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama
15 Ekim 2020 23:49
|Vakıf Müdürü'nün eserleri öğrencilere burs olacak
15 Ekim 2020 23:41