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Kadir Şeker'in babası: Hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor

12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, "Halkımız her şeyi biliyor. Kadir vicdanlı ve ahlaklı bir çocuk. Onun hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor. Gördüğü bir olaya, vicdanı ve ahlakından dolayı duyarsız kalamadı" dedi.
 16 Ekim 2020 10:37
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Kadir Şeker'in babası: Hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor

Konya'da Ayşe Dırla'ya (35) şiddet gösteren Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker'e (20) 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren kadın örgütleri "Kadınları öldürenleri cezalandırın, katilleri durdurmaya çalışanları değil" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet'tn Zehra Özdilek'e konuşan Şeker'in babası Cengiz Şeker ve avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ da karara tepkili.

Cengiz Şeker, oğlunun böyle bir cezayı hak etmediğini belirterek, "Kamuoyu önünde her şeyi milletimiz biliyor. Kadir vicdanlı ve ahlaklı bir çocuktur. Onun hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor. Kadir bu toprakların bir evladı. Gördüğü bir olaya vicdanı ve ahlakından dolayı duyarsız kalamadı" dedi.

"Meşru müdafaa sınırlarının aşılması hükümlerinin uygulanması gerekir" Şeker'in avukatı ve Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ise olay anında tanık Ayşe Dırla'ya fiziki değil sözlü bir şiddet olduğunu belirterek, "Ayşe Dırla yüksek sesle ağlıyor. Sözlü olarak başlayan bir şiddetin nasıl sonlanacağını bilemiyoruz. Kadir bu sese kulak veriyor ve olay yerine gidiyor. Sorun yok denince evine doğru yöneliyor. Kadir arkasını dönüp gitmesine rağmen ölenin sözlü ve fiili saldırısına maruz kalıyor. Fiziki müdahalede ölen, Kadir'in boğazına sarılıyor. Bıçak Kadir'e ait, doğru ancak boğazı sıkılan bir insanın bu saldırıdan başkaca kurtulma imkanı yokken istem dışı bu bıçağı eline alıyor ve birlikte yere düşünce ölenin vücuduna isabet ediyor. Bizce burada ısrarla meşru müdafaa sınırlarının aşılması hükümlerinin uygulanması gerekir. Bu doğrultuda ceza verilmemesi yönünde mahkemeden taleplerimiz oldu. İlk derece mahkememiz ceza yönünden hüküm kurdu" diye konuştu.

Kararı istinafa taşıyacaklarını dile getiren Aladağ şöyle devam etti: "Beklediğimiz en kötü sonuç. Kadir'in ailesi Konya'nın bir ilçesinde yaşıyor. Kadir 1 yıldır Konya merkezde üniversite sınavına hazırlanıyordu. Teyzesinin yanında ikamet ediyor ve tarafları önceden hiç tanımıyor. Tamamen iyi niyetli bir şekilde yardım etmek güdüsüyle hareket ediyor. Kadir bırakın birini öldürmeyi kasten bir canlıya zarar verebilecek bir çocuğumuz değil. Düzgün bir aile terbiyesi almış istikbal vaat eden bir çocuk."
Cumhuriyet
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