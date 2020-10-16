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Şanlıurfa'da tır ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
Şanlıurfa'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
|16 Ekim 2020 10:49
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Vedat Atay idaresindeki 63 ABE 691 plakalı minibüs ile İbrahim Yıldız'ın kullandığı 33 DJU 76 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 20. kilometresinde çarpıştı.
Kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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