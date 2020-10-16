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Yalnız yaşıyordu, işe gitmediği anlaşılınca evinde ölü bulundu
Alınan bilgiye göre, Kılavuzlar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Tahir Yılmaz'ın (44) işe gitmediğini öğrenen oğlu, yedek anahtarla eve girdi.
|16 Ekim 2020 10:50
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Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kılavuzlar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Tahir Yılmaz'ın (44) işe gitmediğini öğrenen oğlu, yedek anahtarla eve girdi.
Yılmaz'ı banyoda hareketsiz bulan oğlu, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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