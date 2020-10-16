İBB, Albatros Parkı'na otel dikmek istedi, meclisten geçmedi
|16 Ekim 2020 11:03
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Parkın imar değişiklik planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne getirildi. 20 katlı binaların inşası için parkı imara açma isteği AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedildi.
İBB Meclisi'nin Ekim ayı oturumlarının üçüncü bileşimi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanarak, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yıllardır tartışma konusu olan Büyükçekmece Belediyesi'ne ait Albatros bölgesindeki arsanın 'park' olarak düzenlemesi tartışma yarattı. Oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiği 3 dosya, AK Parti-MHP grubunun oyları ile "ısrar kararı" olarak değiştirilmeden aynen kabul edildi.
"Burası yeşil alan olarak kalmalı"
AK parti Komisyon Başkanı Yüksel Akyol "Albatros Parkı'nın park olarak kazandırılması bu bölgenin ihtiyacı ve vatandaşın da talebi bu yönde. Halkın park ihtiyacını giderecek bir park yapılması en büyük temennimiz. Ekrem başkan da buranın imara kapatılmasına razı değil. Yani buranın park olmasına razı değil. Bu da dikkat çekici bir şey, doğru iş yaptığımızın kanaatindeyim" dedi.
AK Partili meclis üyesi Hasan Bacıoğlu toplanma alanının eksikliğine dikkat çekerek, "Albatros Park alanı, Büyükçekmece'nin geçmişidir, hafızasıdır. Bu alanın yeşil alana kalması doğru ve isabetli bir karardır.
Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine baktığımız zaman, deprem anında toplanma alanı dediğimiz alanda bulunmamaktadır. Bu alanın yeşil alana çevrilmesiyle ve deprem toplanma alanına çevrilmesiyle, insanların toplanma alanı olarak kullanabileceği bir alandır. 40 bin nüfuslu iki mahallede böyle bir toplanma alanı olmaması da bir ciddi eksikliktir" dedi.
"Toplanma yeri sorunu olmayan tek ilçedir"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ak Partili meclis üyesi Hasan Bacıoğlu'na cevap vererek "Kişi başına 120 metre kare yeşil alan düşen tek ilçe Büyükçekmece'dir, İstanbul'un merkezinde. Toplanma yeri sorunu olmayan tek ilçedir ve kat yüksekliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 2,5 katı geçmeyen yatay yapılaşmayı şiar edinmiş tek ilçe Büyükçekmece'dir" diye konuştu.
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