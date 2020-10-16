1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB, Albatros Parkı'na otel dikmek istedi, meclisten geçmedi

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan son yeşil alanlardan Albatros Parkı CHP'li belediye tarafından imara açılmak istendi
 16 Ekim 2020 11:03
+Aa- Yazdır
İBB, Albatros Parkı'na otel dikmek istedi, meclisten geçmedi

Parkın imar değişiklik planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne getirildi. 20 katlı binaların inşası için parkı imara açma isteği AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedildi.

İBB Meclisi'nin Ekim ayı oturumlarının üçüncü bileşimi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanarak, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yıllardır tartışma konusu olan Büyükçekmece Belediyesi'ne ait Albatros bölgesindeki arsanın 'park' olarak düzenlemesi tartışma yarattı. Oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiği 3 dosya, AK Parti-MHP grubunun oyları ile "ısrar kararı" olarak değiştirilmeden aynen kabul edildi.

"Burası yeşil alan olarak kalmalı"

AK parti Komisyon Başkanı Yüksel Akyol "Albatros Parkı'nın park olarak kazandırılması bu bölgenin ihtiyacı ve vatandaşın da talebi bu yönde. Halkın park ihtiyacını giderecek bir park yapılması en büyük temennimiz. Ekrem başkan da buranın imara kapatılmasına razı değil. Yani buranın park olmasına razı değil. Bu da dikkat çekici bir şey, doğru iş yaptığımızın kanaatindeyim" dedi.

AK Partili meclis üyesi Hasan Bacıoğlu toplanma alanının eksikliğine dikkat çekerek, "Albatros Park alanı, Büyükçekmece'nin geçmişidir, hafızasıdır. Bu alanın yeşil alana kalması doğru ve isabetli bir karardır.

Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine baktığımız zaman, deprem anında toplanma alanı dediğimiz alanda bulunmamaktadır. Bu alanın yeşil alana çevrilmesiyle ve deprem toplanma alanına çevrilmesiyle, insanların toplanma alanı olarak kullanabileceği bir alandır. 40 bin nüfuslu iki mahallede böyle bir toplanma alanı olmaması da bir ciddi eksikliktir" dedi.

"Toplanma yeri sorunu olmayan tek ilçedir"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ak Partili meclis üyesi Hasan Bacıoğlu'na cevap vererek "Kişi başına 120 metre kare yeşil alan düşen tek ilçe Büyükçekmece'dir, İstanbul'un merkezinde. Toplanma yeri sorunu olmayan tek ilçedir ve kat yüksekliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 2,5 katı geçmeyen yatay yapılaşmayı şiar edinmiş tek ilçe Büyükçekmece'dir" diye konuştu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
15 Ekim 2020 17:09		 Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş kapatıldı
15 Ekim 2020 15:22
Tarihi külliyenin duvarlarına tahrip edilmesine tepki
14 Ekim 2020 23:32		 Kızılırmak Deltası'nda kuraklık tehdidi
14 Ekim 2020 23:06
Şato evleri yapan firma yeniden konkordato istedi
14 Ekim 2020 23:05		 Salda Gölü çevresine 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu
14 Ekim 2020 20:52
Ekrem İmamoğlu: Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok
14 Ekim 2020 15:33		 Çekirdekleriyle alıç tüketen 5 kişi hastanelik oldu
14 Ekim 2020 15:12
Validen şok sözler: İşletme 30 pozitif vakayı gizlemiş
14 Ekim 2020 14:41		 Çadırda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı
14 Ekim 2020 14:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - YÖK'ten yüksek teknoloji eğitimlerini millileştiren projeye ödül11:07 - Zafer Algöz: Kavuk Cem Yılmaz'a gelmeliydi11:03 - İBB, Albatros Parkı'na otel dikmek istedi, meclisten geçmedi11:02 - 'Adliye ve cezaevi FETÖ yapılanması' ana davasını istinaf onayladı10:53 - Tarımın Mevzuatla İmtihanı!10:52 - Fransa'da kırmızı bültenle aranan terörist, Adana'da yakalandı
10:50 - Yalnız yaşıyordu, işe gitmediği anlaşılınca evinde ölü bulundu10:50 - Trafik magandası, önünü kestiği motosikletliyi tokatladı10:49 - Şanlıurfa'da tır ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı10:37 - Kadir Şeker'in babası: Hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor10:31 - 'Nafaka süresinin minimum 2 ya da 3 yıl olması tartışılabilir'10:26 - 'Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı'
10:26 - Bilim Kurulu Üyesi: Bu sene olacağımız grip aşısı fayda sağlamayabilir!10:25 - Karantinada olması gereken kişi aracıyla drift yaparken yakalandı10:18 - Bakanlık açıkladı...Yeni istihdam paketi geliyor10:14 - Libya'da yarım kalan müteahhitlik işleri tamamlanacak10:02 - KHK ile ihraç edilen memur, tüm hizmet süreleri memurluk ise emekli ikramiyesi alabiliyor, değilse alamıyor
10:01 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
Yeni uygulamayla uçağı kaçırma derdi bitiyor
AYM'deki toplantıda ne konuşuldu?
Gizli kargoyla gelen ölüm
Diyanet, 2011 tarihli kadro bültenini güncelledi
Deniz Baykal'ın kızı parti kuruyor iddiası
Urartuca bilen 7 kişiden biri olan Mehmet Amca işi bırakıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gurbet 2
Beyaz Gölge 1
jarrell eddie 1
merak ettiğiniz şehirler 1
uçuk 2
para kullanılmayan köyler 1
Dide 2
eskiden buralar dutluktu 3
Amerikadaki bilim insanlarımız 1
ışık biraz daha ışık 1
SON İLANLAR
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam