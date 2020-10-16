Zafer Algöz: Kavuk Cem Yılmaz'a gelmeliydi

Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk olan oyuncu Zafer Algöz, yıllarca birlikte çalıştığı Okan Bayülgen ile yollarının neden ayrıldığını anlattı.

"FERHAN ABİ'DEN KAVUK CEM YILMAZ'A GELMELİYDİ"

Nejat Uygur'a da verilebilirdi, Nejat Baba Türkiye'de tek başına gezmedik yer bırakmadı. Hatta Bahri abiyle beraber onlar Anadolu'nun en ücra yerlerine gidip dolaştılar. Ferhan Abi daha modern dönemde bu işi üstlendi.

Yıllardır oynuyor. Benim şahsi fikrim, kimsenin emeğine oyunculuna laf etmek haddim değildir ama, Ferhan Abi'den kavuk Cem Yılmaz'a gelmeliydi. Cem Yılmaz 25 yıldır, belki daha fazla süredir Türkiye'de tek başına bu meddahlık geleneğini devam ettiren biri. Meddahlık geleneğinde yazılı bir metin yok. Kafanızdaki konuları, birbirine bağlayıp, seyirciye kendinizi sevdirirsiniz. Bundan sonraki süreç içinde bir kadına devrelidir mi? Onu da kavuğu devredecek olan Şevket kardeşimizin karar vermesi lazım. Yasemin Yalçın olabilir, Demet olabilir, Demet Evgar da olurdu, Demet Akbağ da olurdu. İlle de erkek olacak diye bir şarta gerek yok bence.