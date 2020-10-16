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Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki yerini alan palamut, mevsimi haricinde de tüketilmesi için tuzlanarak muhafaza ediliyor - Ordu'da 22 yıldır balıkçılıkla uğraşan Filiz Yazkan: Daha çok yaz döneminde tüketmek amacıyla salamura yapılır. Özellikle gurbetçiler palamut yiyebilsin diye aileler salamurayı tercih ediyor
 16 Ekim 2020 11:15
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Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı

- Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle bol miktarda tutulan palamut, hazırlanan salamurası sayesinde sezon dışında da tüketilebilecek.

Balıkçıların bol miktarda palamutla kıyıya döndüğü bugünlerde tezgahlar şenlendi. Balıkseverlerin sofralarında vazgeçilmezler arasında yer alan palamut, tanesi 10 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuluyor.

Bu sezon hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüren palamudun, her mevsim tüketilebilmesi için salamurası da yapılmaya başlandı.

Balıkçılar ve işletmeler tarafından hazırlanan palamut salamurası, il dışından da talep görüyor. Kadınlar da evlerinde salamurayı bidonlara kuruyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 22 yıldır balıkçılıkla uğraşan 45 yaşındaki Filiz Yazkan, tezgahındaki balıkların satışının yanı sıra hamsi ve palamudun salamurasını hazırlıyor.

Yazkan, AA muhabirine, geçen sene az olan palamut avının, bu yıl gayet iyi durumda bulunduğunu söyledi.

Aşırı bolluk olmasa da bu sezon palamudun tezgahlarda yerini aldığını belirten Yazkan, "Balık yağlandığı ve büyüdüğü zaman burada salamurası, yani tuzlaması yapılır." dedi.

Salamuranın, daha çok yaz döneminde tüketmek için yapıldığını ifade eden Yazkan, özellikle gurbetçiler palamut yiyebilsin diye ailelerin salamurayı tercih ettiğini aktardı.

Yazkan, salamura yapımında palamudun iyice temizlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Öncelikle palamudu güzelce temizleriz. Tuzlu ve buzlu suyun içinde 2-3 gün bekleterek ve sürekli suyunu değiştirerek tamamen kanından arındırırız. Bu işlem sonrasında altı ve üstü tuzlanarak kasalara dizilir ve orada suyunun iyice akması, içinde hiç su kalmaması sağlanır. 1-2 gün de bu şekilde tuzun içerisinde kalır. Daha sonra bunları bidonlara yerleştiririz. Salamura tuzuyla birlikte aralarına, altına ve üstüne bolca koyarız. Bidonun ağzı kapatılıp beklenir. Balık durdukça aşağıya doğru iner ve içine kendi suyunu salar. Kendi suyunun içerisinde kalır."

- "Palamut salamurası 2 yıl serin ve karanlık ortamda muhafaza edilebilir"

Salamura palamudun suda tuzu iyice çıkarılarak tüketilebileceğini kaydeden Yazkan, bölgede bu palamudun genellikle sebzeli veya pilavı yapılarak sofralara geldiğini anlattı.

Özellikle ilerleyen yaştaki vatandaşların eski zamanlarda olduğu gibi bugün de salamurayı tercih ettiğini dile getiren Yazkan, "Buranın yöre halkı direkt taze balık yediği için dolapta dinlenen balığın tadını beğenmez. Genellikle de tuzlama yoluna giderler. Gerçekten de tuzlaması daha güzel oluyor." diye konuştu.

Yazkan, her sezon hamsi ve palamudun salamurasını yaptıklarını söyledi.

Palamut salamurasının 2 yıl serin ve karanlık ortamda muhafaza edilebildiğine değinen Yazkan, 5 kilogramlık bidonlardaki salamuranın fiyatının 100 ile 150 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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