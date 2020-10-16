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Bankalar sanayide çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı

Ekonominin lokomotifi konumundaki sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalara kullandırılan kredilerin bakiyesi ağustos sonu itibarıyla 737,7 milyar liraya ulaştı- Sanayi şirketlerine kullandırılan kredilerdeki artış 8 ayda 210 milyar liraya yaklaştı
 16 Ekim 2020 11:21
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Bankalar sanayide çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı

- Türk bankacılık sektörü, en fazla krediyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen fabrikalarını ve imalathanelerini açık tutarak faaliyetlerini sürdüren sanayicilere kullandırdı. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların kredi bakiyeleri 8 aylık dönemde 210 milyar liralık artışla 737,7 milyar liraya yükseldi.

İstihdamın, üretimin, ticaretin, kalkınmanın ve büyümenin can damarı olan sanayi sektörü, pandemi döneminde en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi.

Dünyada ticaretinin durma noktasına geldiği, ülkelerin sınırlarını kapattığı, karantina tedbirlerinin uygulandığı ve mobilitenin kısıtlandığı, tarihte eşine az rastlanılacak bir dönemden geçildi. Bu süreçte hükümetler, merkez bankaları ve finansal kurumlar proaktif önlemler, genişlemeci politika setleri ve destek paketleri açıkladı.

Ülkeler hem hane halkının hem de şirketlerin pandemiden asgari hasarla çıkmasını hedefledi. Bu kapsamda bankalar kanalıyla uygun vade ve düşük maliyetli finansman imkanı sunuldu. Türkiye'de de dünya örneklerinde olduğu gibi bireylere ve ticari işletmelere finansal destek sağlandı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, konut, otomobil, kredi kartları aracılığıyla ve diğer krediler hariç sektörlere kullandırılan nakdi krediler bu yılın 8 ayında yüzde 31 artarak 2 trilyon 618,3 milyar liraya ulaştı.

Ağustos sonu itibarıyla söz konusu kredilerin yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen 737,7 milyar liralık kısmı imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmalara ait oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların bankalarda devam eden kredilerinin toplamı 527,7 milyar lira düzeyindeydi.

Söz konusu dönemde kredi miktarının en çok yükseldiği sektör imalat sanayi oldu. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin devam eden kredileri, geçen yıl sonuna göre 209,9 milyar lira artış gösterdi.

- En fazla kredi "tekstile"

İmalat sanayi alanında bankalardan en fazla krediyi tekstil ve tekstil ürünleri sanayi kullandı. Ağustos sonu itibarıyla tekstil sektöründeki firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı 123,9 milyar lira oldu. Bu sektörü 121,3 milyar liralık krediyle metal ana sanayi ve 106,8 milyar liralık krediyle gıda, meşrubat sektörü izledi.

Bu yılın 8 aylık döneminde imalat sanayi kredi bakiyesi en fazla artan sektör 35,6 milyar lira ile tekstil oldu. Tekstil sektörünü, 34,7 milyar lira ile metal ana sanayi, 26,3 milyar lira ile gıda, meşrubat ve 21,1 milyar lira ile ulaşım araçları sanayi takip etti.

Söz konusu sektörlerin 2019 yıl sonu ve 2020 yılı ağustos sonu itibarıyla devam eden banka kredileri şöyle (bin TL):

Sektörler

Aralık 2019

Ağustos 2020

Değişim (Yüzde)

Fark

Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.

88.324.821

123.959.370

40,3

35.634.549

Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.

86.549.091

121.288.094

40,1

34.739.003

Gıda, Meşrubat ve Tütün San.

80.475.971

106.814.280

32,7

26.338.309

Ulaşım Araçları San.

39.202.644

60.280.354

53,8

21.077.710

Diğer Metal Dışı Madenler San.

41.572.224

57.361.575

38,0

15.789.351

Kimya Ürünleri San.

40.935.003

55.514.158

35,6

14.579.155

Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San.

14.380.330

27.817.466

93,4

13.437.136

Kauçuk ve Plastik Ürünler San.

30.205.356

41.562.958

37,6

11.357.602

Makina ve Teçhizat San.

30.279.397

39.460.353

30,3

9.180.956

Elektrikli ve Optik Aletler San.

24.947.783

33.846.783

35,7

8.899.000

Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San.

16.869.354

24.770.665

46,8

7.901.311

Kağıt Hammaddesi ve Kağıt Ürünleri San.

20.912.335

27.310.874

30,6

6.398.539

Ağaç ve Ağaç Ürünleri San.

9.652.872

12.618.643

30,7

2.965.771

Deri ve Deri Ürünleri San.

3.439.223

5.045.199

46,7

1.605.976

TOPLAM - İmalat Sanayi

527.746.404

737.650.772

39,8

209.904.368
Anadolu Ajansı
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