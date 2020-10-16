Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını 3.260 liradan satılıyor
|16 Ekim 2020 13:00
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.234,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|485,00
|485,20
|487,60
|487,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.196,00
|3.217,00
|3.213,00
|3.234,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|442,30
|446,30
|444,70
|448,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.123,00
|3.143,00
|3.140,00
|3.160,00
|Yarım Ziynet
|1.562,00
|1.572,00
|1.570,00
|1.580,00
|Çeyrek Ziynet
|781,00
|786,00
|785,00
|790,00
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