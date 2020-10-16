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Kocasının hattı üzerinden Bylock kullanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, FETÖ'ye yönelik davada kocasının telefon hattı üzerinden ByLock kullanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 16 Ekim 2020 11:30
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Kocasının hattı üzerinden Bylock kullanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kocası A.Y. adına kayıtlı telefon hattına yükleyip kullandığını ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, H.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.Y. savunmasında, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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