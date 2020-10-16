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Twitter'daki erişim sorununun nedeni belli oldu

Twitter'da yaşanan erişim sorunu ile ilgili mikro blog sitesinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile Twitter'daki erişim sorununun nedeni belli oldu.
 16 Ekim 2020 11:53
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Twitter'daki erişim sorununun nedeni belli oldu

Gece saatlerinde geniş çaplı bir erişim sorunuyla karşı karşıya kalan Twitter konu ile ilgili açıklama yaptı.

Temmuz ayında gerçekleşen hack girişiminden sonra Twitter'da yeniden bir erişim sorunu yaşanması, akıllara yine bir hack saldırısı ihtimalini getirdi.

Ancak Twitter, açıklama ile hack girişimine dair bir ize rastlanılmadığı, sorunun Twitter'ın kendisinden kaynaklandığını duyurdu.

Mikro blog sitesinden yapılan açıklamaya göre söz konusu sorunlar, Twitter'ın sistemlerinde yanlışlıkla gerçekleştirdiği bir değişiklikten kaynaklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son erişim sorunu, dahili sistemlerimizde yanlışlıkla gerçekleştirdiğimiz bir değişiklikten kaynaklandı
NTV
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