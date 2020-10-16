1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 günde 52 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ ve Zonguldak'ta, 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
 16 Ekim 2020 12:05
+Aa- Yazdır
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 günde 52 kişi yaşamını yitirdi

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor.

Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre İzmir'in Foça ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da da rahatsızlandıktan sonra Saray Devlet Hastanesine kaldırılan oradan da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Burhan A. (55) hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de sanayideki iş yerinde rahatsızlanması sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan Cüneyt K. (54), tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana başta İzmir olmak üzere İstanbul, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ ve Zonguldak'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 52'ye çıktı.

- Operasyonlar sürüyor

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonda 272 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zabıtaya, sopa ve çekiçle saldırdılar
16 Ekim 2020 11:50		 İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
16 Ekim 2020 11:43
Aktif görevde subayların da olduğu 14 şüpheliye FETÖ'den gözaltı
16 Ekim 2020 11:41		 Trafik magandası, önünü kestiği motosikletliyi tokatladı
16 Ekim 2020 10:50
Yalnız yaşıyordu, işe gitmediği anlaşılınca evinde ölü bulundu
16 Ekim 2020 10:50		 Şanlıurfa'da tır ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
16 Ekim 2020 10:49
Karantinada olması gereken kişi aracıyla drift yaparken yakalandı
16 Ekim 2020 10:25		 Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım
16 Ekim 2020 09:58
İnternet üzerinden çocuk tacizi....72 yaşındaki şüpheli de gözaltında
16 Ekim 2020 09:25		 Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen kişi hastanede hayatını kaybetti
16 Ekim 2020 08:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:20 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:19 - Bakan Selçuk: Oyun bizim eğitimde kullandığımız en güzel metot13:16 - Validen 'Temaslıları gizlemeyin' çağrısı13:16 - Bioxcin ürün çeşitlerini özel kılan ne?13:00 - Çeyrek altın ne kadar?12:57 - MEB'den, tablet bağışları için aynı gün uyarısı
12:35 - TRT ve Ticaret Bakanlığı GYS paketleri12:34 - Terörden açığa alınan askeri personelin tesislere girişi yasaklanabilecek12:31 - Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:13 - Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek12:05 - Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 günde 52 kişi yaşamını yitirdi
11:53 - Twitter'daki erişim sorununun nedeni belli oldu11:51 - FETÖ'nün çözülmeyi önlemek için gerçekleştirdiği para trafiği iddianamede11:50 - Zabıtaya, sopa ve çekiçle saldırdılar11:49 - Reuters: Türkiye S-400'leri bugün test edecek11:44 - EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
11:43 - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
AYM'deki toplantıda ne konuşuldu?
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
Yeni uygulamayla uçağı kaçırma derdi bitiyor
Deniz Baykal'ın kızı parti kuruyor iddiası
KHK ile ihraç edilen memur, tüm hizmet süreleri memurluk ise emekli ikramiyesi alabiliyor, değilse alamıyor
Gizli kargoyla gelen ölüm
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.10.2020 türkiye vs sırbistan maçı 1
yumurta kabuğu yemek 2
Farid farjad 1
incir 2
seyşeller 1
14.10.2020 fenerbahçe vs cska moskova maçı 1
antigua ve barbuda 1
robot değilim 3
geldi yine tipini sevdiğim 1
Davul tozu minare gölgesi 1
SON İLANLAR
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam