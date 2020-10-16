Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 günde 52 kişi yaşamını yitirdi
|16 Ekim 2020 12:05
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Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor.
Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre İzmir'in Foça ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'da da rahatsızlandıktan sonra Saray Devlet Hastanesine kaldırılan oradan da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Burhan A. (55) hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de sanayideki iş yerinde rahatsızlanması sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan Cüneyt K. (54), tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.
Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana başta İzmir olmak üzere İstanbul, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ ve Zonguldak'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 52'ye çıktı.
- Operasyonlar sürüyor
Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonda 272 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.
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