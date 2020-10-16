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Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi
 16 Ekim 2020 12:31
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Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında, 5 ayrı suçtan toplamda 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı.

Sanık Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatınca yapılan tahliye talebinin ise reddine karar veren mahkeme, sanık Paracıkoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliller bulunması, tutuklama nedenlerinin devam etmesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i 18 Eylül'de darbettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak 9 Ekim'de iddianame hazırladı.

Olay günü taraflar arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, bu tartışma esnasında şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun elinde bulunan yaklaşık 30 santimetrelik odun parçası ile müşteki Hüseyin Meriç'i tehdit ettiği, küfür içerikli sözler sarf ederek alenen hakarette bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, Paracıkoğlu'nun yaşanan bu tartışma esnasında müşteki Hüseyin Meriç'i odun parçası ile ve daha sonra tekme ve yumruk atmak suretiyle yaraladığı, müşteki Meriç'in alınan adli doktor raporuna göre basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı bilgisi verildi.

Sanık Halil Sezai Paracıkoğlu'nun bu şekilde üzerine atılı "kasten yaralama" suçunu silahtan sayılan odun parçası ile işlediği kaydedilen iddianamede, Paracıkoğlu'nun müşteki Meriç'e ait ikamete girmeye çalıştığı esnada ikametin kapısında kapalı konumda bulunan sinekliğe zarar vererek "mala zarar verme" suçunu da işlediği kaydedildiği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Paracıkoğlu'nun, müşteki Meriç'e ait ikamete izinsiz bir şekilde ve meşru olmayan bir amaca yönelik olarak girdiği ve burada kaldığı, bu nedenle de üzerine atılı "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçunu işlediği kaydedildi.

Bu kapsamda Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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