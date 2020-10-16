1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terörden açığa alınan askeri personelin tesislere girişi yasaklanabilecek

Terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan personel ile emekli üyelerden bu durumları nedeniyle soruşturma ve kovuşturma altındakilerin sosyal tesislere girişi, MSB tarafından yasaklanabilecek
 16 Ekim 2020 12:34
+Aa- Yazdır
Terörden açığa alınan askeri personelin tesislere girişi yasaklanabilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan personel ile emekli üyelerden bu durumları nedeniyle soruşturma ve kovuşturma altında olanların sosyal tesislere girişi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yasaklanabilecek.

TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, yönetmeliğe eklenen maddeyle terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan veya hakkında soruşturma bulunanların sosyal tesislere girişine ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 664'üncü maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendine şu düzenleme eklendi:

"İlgili mevzuat gereği açığa alınan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek 30 iş gününden daha fazla süre ile geçici görevden uzaklaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile aynı gerekçelerle görevden uzaklaştırılan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri görevden uzak kaldıkları süre zarfında; emekli üyeler ile sosyal tesislerden yararlanma hakkına sahip diğer kişilerden bu durumları nedeniyle soruşturma veya kovuşturma altında bulunanların orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri ise soruşturma veya kovuşturma süresince Milli Savunma Bakanlığınca geçici olarak yasaklanabilir."

Değişikliğe göre ayrıca, yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler, çözüm bulma konusunda yetkili olan Milli Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Oyun bizim eğitimde kullandığımız en güzel metot
16 Ekim 2020 13:19		 Validen 'Temaslıları gizlemeyin' çağrısı
16 Ekim 2020 13:16
EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
16 Ekim 2020 11:44		 Bakan Koca'dan uyarı: Bir haftada vaka sayısında artış eğilimi var
16 Ekim 2020 11:40
İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
16 Ekim 2020 10:01		 Karantinayı ihlal eden corona virüs hastası minibüste yakalandı
16 Ekim 2020 09:36
İstanbul'da okul taşıtları ile servis araçları denetlendi
16 Ekim 2020 09:06		 Aile Bakanlığı, 'Muzır İçerikle Mücadele Programı' başlatıyor
16 Ekim 2020 09:04
Yeni uygulamayla uçağı kaçırma derdi bitiyor
16 Ekim 2020 08:41		 Okullarda asemptomatik taraması yapılacak
16 Ekim 2020 08:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - 'Türkiye'de 19 milyon ton gıda israf ediliyor'13:20 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:19 - Bakan Selçuk: Oyun bizim eğitimde kullandığımız en güzel metot13:16 - Validen 'Temaslıları gizlemeyin' çağrısı13:16 - Bioxcin ürün çeşitlerini özel kılan ne?13:00 - Çeyrek altın ne kadar?
12:57 - MEB'den, tablet bağışları için aynı gün uyarısı12:35 - TRT ve Ticaret Bakanlığı GYS paketleri12:34 - Terörden açığa alınan askeri personelin tesislere girişi yasaklanabilecek12:31 - Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:13 - Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
12:05 - Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 günde 52 kişi yaşamını yitirdi11:53 - Twitter'daki erişim sorununun nedeni belli oldu11:51 - FETÖ'nün çözülmeyi önlemek için gerçekleştirdiği para trafiği iddianamede11:50 - Zabıtaya, sopa ve çekiçle saldırdılar11:49 - Reuters: Türkiye S-400'leri bugün test edecek
11:44 - EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
AYM'deki toplantıda ne konuşuldu?
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
Yeni uygulamayla uçağı kaçırma derdi bitiyor
Deniz Baykal'ın kızı parti kuruyor iddiası
KHK ile ihraç edilen memur, tüm hizmet süreleri memurluk ise emekli ikramiyesi alabiliyor, değilse alamıyor
Gizli kargoyla gelen ölüm
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.10.2020 fenerbahçe vs cska moskova maçı 1
sardunya 1
Amerikadaki bilim insanlarımız 1
Yeşim Arpat 1
Sarah ve Musa 2
o ses türkiye'nin bu yıl yapılmayacak olması 2
kaltak 1
grip aşısı fayda sağlamayabilir 1
palan 1
gurbet 2
SON İLANLAR
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam