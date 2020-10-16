MEB'den, tablet bağışları için aynı gün uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı bilgisayar ve tablet bağışları için veri girişlerinin aynı gün yapılmasını istedi
|16 Ekim 2020 12:57
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