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MEB'den, tablet bağışları için aynı gün uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı bilgisayar ve tablet bağışları için veri girişlerinin aynı gün yapılmasını istedi
 16 Ekim 2020 12:57
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MEB'den, tablet bağışları için aynı gün uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, tablet ve bilgisayar bağışlarının "TEFBİS Okul Aile Birlikleri Modülüne" kayıt edilmesini ve kayıt işlemlerinin aynı gün yapılmasını istedi

Memurlar.Net
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