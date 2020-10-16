Validen 'Temaslıları gizlemeyin' çağrısı
|16 Ekim 2020 13:16
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan vatandaşlardan, temaslı oldukları kişileri gizlememelerini istedi.
Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Hürriyet Mahallesi'ndeki semt pazarında denetime katıldı.
Günaydın ve Büyükkılıç, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Denetimden önce gazetecilere açıklama yapan Günaydın, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik konusunda kontrollerin süreceğini söyledi.
Kayseri'de vatandaşların kurallara uyma konusunda gayret gösterdiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:
"Bugün geldiğimiz noktada büyük bir mücadele sonucunda önemli noktalara geldik ve olumlu işaretler aldık. Bu bizi rehavete sürüklemesin diyoruz. Nasıl ki 10-15 gün içinde tabloyu olumlu yönde değiştirdiysek yapılacak yanlışlar, ihmaller ve rehavete kapılmamız tabloyu tekrar 10-15 gün içerisinde olumsuz yönde değiştirebilir. Bunun için bizim çok dikkat etmemiz lazım. Kararlı bir şekilde hassasiyetle kurallara uymamız lazım. Restorana, kafeye, çay ocağına gittiğimiz zaman nasıl oturacağımızı, orada nasıl hizmet verileceğini Sağlık Bakanlığımızın rehberi çok açık bir şekilde ortaya koymuş. Bu rehber ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiğimiz müddetçe bu virüsle mücadelede başarılı olacağız. Aşı bulununcaya kadar bunlara dikkat etmemiz lazım."
Filyasyon ekiplerinin yoğun mesai harcadığını ve sürekli sahada olduğunu vurgulayan Günaydın, "Virüsle mücadelede en önemli konulardan biri filyasyonu doğru ve zamanında yapmak. Filyasyonun doğru yapılması tek taraflı değil, bunun iki tarafı var. Bir çalışan arkadaşlarımız, iki konunun muhatabı olan vatandaşlarımız. Konunun muhatabı olan vatandaşımız şayet temaslarını eksik söylerse korkarım ki vaka sayımız artacak." dedi.
Temaslı kişilerin doğru ve eksiksiz bildirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Günaydın, şöyle devam etti:
"Tablomuzun olumlu olduğu zamanlarda filyasyon sırasında virüsü kapan vatandaşlarımızın verdiği temaslı sayısı 6,8 civarındaydı yani 7 kişiydi. Maalesef son günlerde tekrar bizim filyasyonda enfekte olan vatandaşlardan aldığımız temaslı sayısı 2,5'lara kadar düştü. Bu, çok tehlikeli bir durum. Sakladığımız, gizlediğimiz her temaslı kişi bu virüs tespit edilinceye kadarki zamanda karantinaya alınmazsa birçok vatandaşımıza bu virüsü bulaştıracak. Bunların içerisinde gecikenler olduğu zaman hastanelerimizin yükü artacak. Biz enfekte olan vatandaşımızı erken teşhis ettiğimiz zaman bu vatandaşlarımızı evlerinde izole ederek, hiç hastaneye gitmeden tedavi ediyoruz. Bunu yaptığımız zaman hastanelerimizin yükü azalacak. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, temaslılarınızı doğru ve zamanında verin ki, biz bu mücadelede başarılı olalım."
Başkan Büyükkılıç da salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizliğin önemli olduğunu dile getirdi.
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