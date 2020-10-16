Bioxcin ürün çeşitlerini özel kılan ne?

Kalitesi ve doğallığı ile yüksek kullanıcı memnuniyeti oranlarına sahip olan ve bu oranlar yapılan anketlerle de kanıtlanan Bioxcin markası, Türkiye pazarında eczane kanalında saç dökülme kategorisi lideri konumundadır. Markanın başarısının ardında binlerce bitkinin faydalarını en verimli şekilde kullanması, insan sağlığı için zararlı bileşenler içermemesi ve AR-GE çalışmalarına ve dünyaca ünlü test laboratuvar sonuçlarına sahip ürünlerini piyasaya sunması gibi birçok farklı neden yatıyor. Saç dökülme karşıtı şampuanları, yoğunlaştırılmış formüle sahip serumları ve tabletleri ile geniş bir tüketici kitlesine hitap etmeyi başaran markanın inovasyona bakış açısı takdire şayan bir nitelik taşıyor.

Saçlı derinin ve saçların sağlığını iyileştirebilmek için gerekli vitamin ve mineraller genel anlamda biliniyor. Ancak bu bileşenlerin özel bir formülle bir araya getirilmesi vizyonuna rastlamak çok mümkün olmuyor. İşte Bioxcin, onu özel kılan vizyonu ile diğer tüm markalar arasından sıyrılmayı başarıyor. Bioxcin ürünlerinin üretildiği BIOTA AR-GE Merkezi'nde görev yapan ve farklı uzmanlık alanına sahip olan profesyoneller, saç derisi ve saç sağlığını iyileştirecek en iyi formülasyon için çalışıyor. Sonuç ise benzersizlik oluyor. Yalnızca Bioxcin ürün çeşitlerinde yer alan, bağımsız test kuruluşlarınca etkinliği ispatlanan ve saç dökülmesine karşı bitkisel çözümler sunan BIOCOMPLEX B11 bitki ekstresi, markanın imzasını taşıyor.

Bu özel ekstre Bioxcin saç dökülmesine karşı şampuan ürünlerinin kalbini oluşturuyor demek çok da yanlış olmayacak. Bioxcin Forte Serisi Şampuan ve Serumu, Bioxcin Klasik Serisi Şampuanları, Bioxcin Siyah Sarımsaklı Şampuan, Bioxcin Quantum Serisi Şampuanları, Bioxcin Kaş ve Kirpik Serumu ürünleri Biocomplex B11 ile dökülmeye karşı maksimum ölçüde etki ediyor. Dolayısıyla Bioxcin imzalı inovatif ekstre hem saç dökülmesine iyi geliyor hem de saç sağlığını genel anlamda iyileştiriyor.

Biocomplex B11 içerisinde vitaminler, mineraller, flavonoidler ve doymamış yağ asitleri bulunuyor. Tüm bu bileşenlerin faydalarından kısaca bahsederek markanın başarısını gelin birlikte keşfedelim.

BIOCOMPLEX B11 İçerisindeki Vitaminler

Pek çok kişi için saçlar, sağlık ve güzellikle ilişkilendiriliyor. Vücudun diğer kısımları gibi saçlarımızın da sağlıklı olmak için çeşitli besin maddelerine ihtiyacı oluyor. Yaşın ilerlemesi, genetik yatkınlık ve hormonal dengenin bozulması gibi faktörler saç dökülmesi sorununu tetiklerken saç derimizin optimal bir şekilde beslenmesi sorunların ortaya çıkmaması açısından büyük bir önem taşıyor. Bu gerçeklerden yola çıkılarak Bioxcin tarafından formüle edilen Biocomplex B11 içerisinde A vitamini, B1 Vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini ve B9 vitamini gibi önemli organik bileşikler yer alıyor.

Vücudumuzdaki tüm hücrelerin büyümek için A vitaminine ihtiyaçları vardır. İnsan vücudunda en hızlı gelişen doku olan saçlar söz konusu olduğunda A vitamininin önemi yadsınamaz. Sebum adı verilen ve saç derisini nemlendirerek saçın sağlıklı kalmasına yardımcı olan salgının üretiminde de A vitamini yeniden karşımıza çıkar. A vitaminin saçların uzamasına yardımcı olan etkileri de bulunmaktadır.

"Thiamine" olarak da adlandırılan B1 vitamini eksildiği takdirde karşılaşılabilecek yan etkilerden bir tanesi de saç dökülmesidir. Bu vitamin hem saç dökülmesini önleme hem de saç uzama sürecinde etkilidir. Saç foliküllerini koruyan bir antioksidan özelliği taşıyan B1 vitamini saç derisini besleyen damarların daralmasını önleyerek bölgeye daha çok oksijenin ulaşmasına yardımcı olur.

"Riboflavin" olarak bilinen B2 vitamini ise B6 vitaminini ve Niasini aktive ederek saç büyümesinde önemli bir role sahiptir. Kolajen üretiminde de görev yapan B2 vitamini cilt ve saç sağlığı için en önemli B vitaminleri arasında yer alır.

B5 vitamini saçların onarılmasında görev yapar. Saç uzamasını da arttıran bu vitamin sağlıklı saçlar için olmazsa olmazlar arasındadır.

B9 vitaminini folik asit olarak biliyoruz. Bu vitamin sağlıklı saç hücrelerinin büyümesini sağlıyor.

BIOCOMPLEX B11 İçerisindeki Mineraller

Sağlıklı saçlar için vitaminler kadar minerallerin de önemli bir rolü bulunuyor. Yalnızca Bioxcin ürünleri içerisinde yer alan Biocomplex B11 ihtiva ettiği minerallerle saç sağlığını destekliyor.

Çinko, saç tellerinin uzamasında ve onarılmasında önemli göreve sahip bir mineraldir. Saç foliküllerinin fonksiyonlarını iyileştirme özelliğine de sahip olan çinko mineralinin eksikliği saç dökülmesine neden olabilir.

Demir, kırmızı kan hücrelerinin hücrelere oksijen taşımasına yardımcı olur. Bu özelliği ile saç uzaması dahil olmak üzere birçok metabolik fonksiyon için önemlidir.

Bioxcin markalı ürünlere özgü Biocomplex B11 içerisinde kalsiyum da bulunuyor. Kalsiyum saç büyümesini uyarıp saçları besleyen androjen ve biotin gibi hormon ve enzimlerin salgılanmasına yardımcı olan bir mineraldir.

Bakır minerali testosteron hormonunun dihidrotestesteron hormonuna dönüşmesini engelleyerek saç dökülmesi riskini azaltıyor, saç foliküllerini genişleterek saçların kalınlaşmasını sağlıyor, saç derisine kan akışını hızlandırıyor ve saçların beslenmesini kolaylaştırıyor. Üstelik saç ekimi sonrasında iyileşme sürecini de hızlandırıyor.

BIOCOMPLEX B11 İçerisindeki Flavonoidler

Flavonoidler yüksek antioksidan özelliğe sahip bileşikler olarak metabolizmanın genel sağlığında kritik bir öneme sahiptir. Saç derisi ve saç sağlığı için birçok fayda sunan bu bileşiklerin farklı türleri Bioxcin ürünlerinde bulunmaktadır. Ürünler içerisinde Kemferol, Mirisetin ve Apigenin flavonoidleri yer alır. Bu bileşiklerin sunduğu faydalardan bir tanesi erkek tipi saç dökülmesi ile ilişkilendirilen folikül daralmasını engellemeleridir. Sağladıkları etki, bakır mineralinin testosteron hormonunun dihidrotestesteron hormonuna dönüşmesini engellemesi ile aynıdır.

Cilt sağlığını iyileştiren ve koruyucu özellikleri ile faydaları bilimsel olarak ispatlanan flavonidler, sahip oldukları anti-inflamatuar ve antioksidan etkileri ile saç dökülmesini engellerler. Oksidatif stresi azalttıkları için saç foliküllerinin onarılmasına, saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına katkı sunarlar. Derinden sağladıkları faydalarla da saçların canlanmasını tetiklerler.

BIOCOMPLEX B11 İçerisindeki Doymamış Yağ Asitleri

Saç sağlığı, vücudun genel sağlığından ayrı tutulamaz. Doymamış yağ asitleri son yıllarda beslenme önerileri ile birlikte giderek daha çok anılır olmuştur. Tekli veya çoklu doymamış yağ asitleri vücudun birçok metabolik sürecinde önemli görevlere sahiptir. Bioxcin ürünleri Omega-6 ve Omega-9 yağ asitlerini barındırdıkları için saç dökülmesine karşı etki artırılır.

Omega-6, temel yağ asitleri sınıflandırmasında yer alır. Bu yağ asidi vücut tarafından doğal yollarla üretilemediği için dışarıdan alınmalıdır. Omega-3 ile birlikte dengeli bir şekilde alındığında çoklu fayda sağlayan Omega-6 saç uzamasını tetikler, saçları güçlendirir ve saç foliküllerini besler. 2015 yılında yayımlanan bir araştırma sonucunda Omega-6'nın kadınlarda saç dökülmesini azalttığı ve saç yoğunluğunu artırdığı verileri elde edilmiştir.

Omega 9, Omega-6'dan farklı olarak vücut tarafından üretilebilen bir yağ asididir. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar bu yağ asidinin dışarıdan alındığında cilt sağlığını iyileştirdiğini ortaya koymaktadır. Omega-6 cildi ve saç foliküllerini besler, cildi nemlendirerek saçların daha sağlıklı olmasını sağlar.

Özetleyerek faydalarını sunduğumuz tüm bu bileşenler Bioxcin ürünlerinde yer almaktadır. Bilimsel olarak etkinliği ve faydaları ispatlanan bileşenlerin sağladıkları faydalar, Bioxcin Şampuan ve Bioxcin Serum ürünlerinin neden özel olduğunu ortaya koymaktadır. Gerek ürün bazlı klinik incelemeler gerekse memnuniyet anketleri sonucunda inovasyona, bitkilerin gücüne ve insan sağlığına verdiği önemin karşılığını alan Bioxcin, pazar lideri olmasının yanı sıra sağladığı güvenle de farkını göstermektedir.

https://bioxcin.com.tr/seriler

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