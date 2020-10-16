Bakan Selçuk: Oyun bizim eğitimde kullandığımız en güzel metot

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitim çalışmalarında temassız oyunların öne çıktığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Masal Parkı'nda gerçekleştirilen "Temassız Oyun Şenliği"ne video konferans yöntemiyle katılan Selçuk, etkinlikteki katılımcıları, öğrenci ve öğretmenleri selamladı.

Gaziantep'te öğretmen ve öğrencilerle temassız oyunlar konusunda çok güzel bir etkinliğin yapıldığını ifade eden Selçuk, "Böylesine zorlu ve sağlık açısından sıkıntılı günlerde dünyanın bütün ülkelerinde Kovid-19 salgını dolayısıyla yaşanan problemli bir dönemde sizlerin bir güneş gibi açacak projelerle uğraşıyor olmanız ve bunları hayata geçirmeniz gerçekten çok önemli. Bu etkinliğin bizim açımızdan çok çok büyük bir kıymeti var." dedi.

Temassız oyunlar üzerine çalışma yaptıklarına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz böyle bir süreci nasıl yönetelim konusunda ekip arkadaşlarımızla konuşurken ve onların da tavsiyeleri sonucunda temassız oyun konusunu öne çıkardık. Çünkü oyun bizim en önemli aracımız, oyun bizim eğitimde kullandığımız en güzel metot. O yüzden de oyun vasıtasıyla hijyen kurallarını ve uzaktan eğitimle ilgili bazı hususları paylaşıyor olmak bizi çok rahatlatıyor. Çocuklarımıza doğrudan doğruya akademik bir içerik yerine oyun vasıtasıyla paylaşımda bulunmak hepimizi rahatlatıyor. Katkı veren akademisyen arkadaşlarımız var, onlara teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz inanılmaz sahiplendi. Emin olun Türkiye'nin her yerinden 'Merhaba' diyorlar, temassız oyunlar yapılıyor ve bu bizleri çok mutlu ediyor. Sizin de böyle bir işe ve etkinliğe sahip çıkmanız her zaman olduğu gibi çok mutlu etti. Orada çocuklarımızın mutluluğu, öğretmenlerimizin sevinci ve buluşmanın tadı hepimize gerçekten büyük bir mutluluk veriyor. Katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum. Hepinizi kutluyorum. Umutsuzluğa yer yok."

- "Oyun deyip geçmememiz gerekiyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çok özel bir dönemden geçildiğini ve bir an önce maskelerden kurtulmak istediklerini belirtti.

Salgından kurtulmak için ilk öncelikle kurallara uyulması gerektiğine dikkati çeken Şahin, "Bu virüsü bir an önce hayatımızdan yok etmemiz gerekiyor. Ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Okullarımız açıldı. Oyun sadece oyun değil, bakın çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Sizler bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, geleceğimizsiniz. Sizi geleceğe hazırlarken tek başına kitaplarla olmuyor. Oyun zihinsel gelişim sağlıyor. Oyun deyip geçmememiz gerekiyor. Oyunları bir eğitim yönetimi şeklinde kullanabiliyoruz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de 4 gün boyunca öğretmenlere temassız oyunlar hakkında eğitimlerin verildiğini dile getirdi.

Kentteki 630 öğretmenin bu eğitimleri aldığını aktaran Tepe, "Bu eğitim alan öğretmenlerimiz kendi okullarında diğer öğretmen arkadaşlarımıza da anlatacaklar ve Gaziantep'te yaklaşık 31 bin 500 öğretmenizin tamamı bu eğitimlerden yararlanacak. Yaklaşık 600 bin çocuğa da söz konusu eğitimi vereceğiz." diye konuştu.

Çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı etkinlikte, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel temizlik koşullarını kolayca içselleştirip okula eğlenceli, sağlıklı ve mutlu şekilde başlayabilmeleri amacıyla hazırlanan oyunlar hakkında Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan tarafından eğitim verildi.

Şenlikte Erdoğan çocuklara temassız oyunlar da oynattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için Erken Çocukluk Eğitim Takvimi hazırladıklarını belirterek, "Bir velimiz veya öğretmenimiz, '365 gün boyunca bir çocukla ne yapılır, nasıl yapılır, hangi oyunlar oynanır, hangi bilimsel terimler gözden geçirilir, günün sözü nedir, o gün için değerlerimizle ilgili nasıl bir içerik vardır?', bütün bunları her gün takvim yaprağında bulma imkanına sahipler." dedi.

Selçuk, Zeytinburnu Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulunda düzenlenen "Erken Çocukluk Eğitimi Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, geçen hafta okul öncesi eğitim kurumlarının 5 gün olmak üzere açıldığını anımsatarak, çocukların okula rahatça gitmesi için her türlü ortamı sağladıklarını söyledi.

Okul öncesi eğitimi zenginleştirmek amacıyla TRT EBA televizyonunda 12 Ekim'den itibaren okul öncesi çocuklar için hazırladıkları program dizisinin günde 2 kere yayımlandığını aktaran Selçuk, çocukların her ortamda ve fırsatta, daha çok ve nitelikli eğitim alabilmesi için fırsat oluşturduklarını, "Ailece" adı altında bir kuşakla da bu programı desteklediklerini dile getirdi.

2023 Eğitim Vizyonu'nda okul öncesi ve erken çocukluk eğitiminin vurgulandığını kaydeden Selçuk, vizyondaki hedeflere ne kadar ulaştıklarını defalarca gözden geçirdiklerini ve eksiklikleri kontrol ettiklerini, ciddi bir mesafe aldıklarını da kanıtlara dayalı olarak gösterebildiklerini ifade etti.

Bakan Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaklaşık yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrencinin okul öncesi eğitime devam ettiğini hatırlattı.

Öğretmenlere yönelik 450 etkinliğin yer aldığı öğretmen etkinlik kitabı çok sayıda destek materyalle çalışmaların daha da zenginleşmesine gayret gösterdiklerini belirten Selçuk, bunun çocuklar için olan 3 ciltlik içeriğinin de hem web ortamında hem de baskılı olarak sunulduğunu bildirdi.

Çocukların ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerin karşılanması ve belli durumlarda çocuklara ödenek gönderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Selçuk, "Ancak Türkiye'de 14 bin civarında mezra ve köy var. Yani erişimde kısmen sorun yaşayan çocuklarımız için de özel çalışmalar yapıyoruz. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi ana sınıfı, gezici sınıf ve yaz okulları, bu çalışmalardan bazıları. Bu dönemde 14 bin mezra ve köy halkı yerleşim yerindeki yaklaşık 20 bin civarında çocuk için, onların şartlarına uygun olarak da gezici öğretmen modeliyle bu desteğimizi sürdürmüş oluyoruz." diye konuştu.

- "Çocuklarımız için Erken Çocukluk Eğitim Takvimi hazırladık"

Çocuklar ve öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla yaptıkları daha birçok çalışma olduğuna ve bunların hayata geçtiğine işaret eden Selçuk, erken çocukluk dönemi eğitimine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çocuklarımız için Erken Çocukluk Eğitim Takvimi hazırladık. Bir velimiz veya öğretmenimiz, '365 gün boyunca bir çocukla ne yapılır, nasıl yapılır, hangi oyunlar oynanır, hangi bilimsel terimler gözden geçirilir, günün sözü nedir, o gün için değerlerimizle ilgili nasıl bir içerik vardır?', bütün bunları her gün takvim yaprağında bulma imkanına sahipler. 'Benim Oyun Sandığım' adı altında bir sandığımız var. Bu sandığımız bir çocuğun okul öncesinde ihtiyaç duyabileceği hemen her şeyi içinde barındırıyor. Bu sandıkta çocukların çok daha erken yaşlarda, okula, hatta ana sınıfına gelmeden önceki yıllarda neyi nasıl yapabileceği konusunda çok zengin materyaller var ve bunu çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Konuşan duvarlarla ilgili bir çalışmamız var. 'Bir Şeyden Çok Şey' etkinlik setimiz var. 'İlk Arkadaşım' kitapçığı da bu çalışmalardan bir tanesi."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bu çalışmaları erişemedikleri ve az eriştikleri hiçbir çocuğun kalmaması, öğretmenlerin yalnız hissetmemesi amacıyla yaptıklarını ifade ederek, "Her zaman onların yanındayız ve ihtiyaç duydukları her türlü materyali karşılamak için çalışıyoruz." dedi.

- "Erken çocukluk eğitimindeki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz"

Akademisyen ve öğretmenlerin bu çalışmaları yaparken büyük bir gayret gösterdiklerine dikkati çeken Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmaları yaparken sanırsınız bilimsel çalışma yapmıyorlar, bir şekilde resmi bir görevle meşgul değiller, sadece oyun oynuyorlar. Oyun oynar gibi yapılan bu çalışmaların bereketi ve eğlencesi çok daha yüksek. Çocuklar için bir şey yapıyor olmanın hazzı gerçekten inanılmaz. Bu hazzı hep birlikte paylaşma fırsatı veren emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu işler el birliği, iş birliği ve gönülle olur. Eğer bunu sadece resmi görev çerçevesinde yapmaya çalışırsak emin olun eksik, zayıf ve kimsesiz kalır. Bunun önüne geçebilmek için de hep birlikte çocukların gözündeki pırıltıyı artırmak, ışıklarını yükseltmek ve yüceltmek için daha çok çalışmamız lazım, çok ödevimiz var. Bu ödevlerimizi yapmak için de erken çocukluk eğitimindeki tüm çalışmalarımıza daha büyük bir hızla devam edeceğiz. Çocuklarımızın okula geliyor olmasıyla yetinmiyoruz, aynı zamanda EBA TV'deki içeriklerle desteklenmesini, burada ismini saydığım eğitim paketleri ve destek materyalleriyle de zenginleşmelerini sağlamaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız daha da artacak."

- Bakan Selçuk, "Benim Oyun Sandığım" setinin ulaştığı öğrencilerle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasının ardından "Benim Oyun Sandığım" setinin ulaştırıldığı Elazığ Merkez Yukarı Çakmak Köyünde yaşayan okul öncesi eğitimi alamayan Elif Barunduk ve öğretmen Nihan Karabulut'la canlı bağlantıyla görüştü.

Selçuk, Karabulut ile Barunduk ve ailesini selamlayarak, İstanbul'dan sesleniyor olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Öğretmen Karabulut, yaptıkları çalışmalar doğrultusunda il merkezine bağlı 45 öğrencinin okul öncesi eğitim alamadığını, bulundukları yerde okul olmadığını, bu öğrencilerin taşımalı sistemle kilometrelerce uzaklıktaki başka okullara gidemeyecek kadar küçük olduğunu, Barunduk'un da bu öğrencilerden biri olduğunu ve "Benim Oyun Sandığım" projesi sayesinde artık öğretmenlerin öğrencilerin yanına gittiğini anlattı.

Karabulut, Barunduk'un sandıktan çıkan materyalleri çok beğendiğini aktararak, buradan çıkan resim defterine çizdiği resmi gösterdi.

Bakan Selçuk, resmi çok beğendiğini dile getirerek, Karabulut'un sözlerine üzerine şöyle konuştu:

"Öylesine içtenlikle, sevgiyle, sadakatle bağlanmışsınız ki bu mesleğe, anlatırken sanki çok büyük bir heyecanın, müthiş bir mutluluğun içerisinde bir dil kullanıyorsunuz. Burada imkan var, sandıklar, kitaplar, araçlar, gereçler gibi, bunlar bizim vazifemiz, bunlar için teşekkür etmeniz gerekmiyor. Bunun daha fazlasını yapmak bir ülke ödevi, bunu hep beraber yapacağız. Bütün bu materyalleri oluşturmak nispeten kolay ama sizin yüreğiniz olmazsa biz bunu işi başaramayız. O yüreğin dolu dolu olduğunu şu anda görüyorum. Milletim ve meslektaşlarım adına size teşekkür ediyorum."

- Bakan Selçuk'tan minik Kezban'a resim sözü

Bakan Selçuk, Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Balmahmut Köyünde yaşayan okul öncesi eğitim alamayan Kezban Öztürk ve öğretmen Meryem Eksen'le de görüntülü görüştü.

Oyun sandığını alarak "öğretmen ve okul olmak" için Öztürk'ün evine gittiklerini belirten Eksen, Kezban'ın sandığın içindeki materyalleri çok beğendiğini aktardı.

Kezban Öztürk de Bakan Selçuk'a halini hatırını sordu, sandıktan çıkan hediyelerden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bakan Selçuk, resim yaptığını dile getiren Öztürk'e, "Çok güzel olmuş, harika olmuş. Bir kalbin içerisine çiçek konulmuş. Çok beğendim." yanıtını verdi. Selçuk'un "Resmi bana hediye edecek misin?" sorusunu Öztürk, "Tabii ki de." diye cevapladı. Selçuk da Öztürk için bir resim yaparak göndereceği sözünü verdi.