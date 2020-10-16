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İçki yapımında kullanılan malzemeyle evinde ölü bulundu
Evinde içki yapımında kullanılan malzemeler ile bir bidon içinde alkol bulunduğu iddia edildi
|16 Ekim 2020 13:27
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Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu.
Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ç.K'yi (55), evinde hareketsiz bulan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen ekipler, Ç.K'nin hayatını kaybettiği belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Ç.K'nin cesedi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
Bu arada, Ç.K'nin evinde polis tarafından içki yapımında kullanılan malzemeler ile bir bidon içinde alkol bulunduğu iddia edildi.
Malzemeler incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.
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