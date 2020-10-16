İl müdürlüğü, işlerde aksama var deyip, esnek çalışmayı bitirdi
İstanbul İŞKUR İl Müdürlüğü, işlerde aksama olduğu gerekçesiyle 14 Eylül'de başlanan esnek/dönüşümlü çalışmayı sonlandırdı
|16 Ekim 2020 13:28
|+Aa- Yazdır
İstanbul İŞKUR İl Müdürlüğü, işlerde aksama olduğu gerekçesiyle 14 Eylül'de başlanan esnek/dönüşümlü çalışmayı sonlandırdı.
Tüm personele gönderilen yazıda 14 Eylül 2020 itibariyle esnek çalışmaya geçildiği hatırlatıldı.
Hizmetlerin büyük çoğunluğunda aksama olduğu gerekçesiyle, 19 Eylül 2020 tarihi, Pazartesi günü itibariyle esnek/dönüşümlü çalışmanın sonlandırıldığı duyuruldu.
11 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Afyonkarahisar'da karantinayı ihlal eden iki kız kardeş yurda yerleştirildi
16 Ekim 2020 14:30
|TBB, Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlayacak
16 Ekim 2020 13:52
|Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise 'Vebalı değilim' yanıtı
16 Ekim 2020 13:43
|Bakan Selçuk: Oyun bizim eğitimde kullandığımız en güzel metot
16 Ekim 2020 13:19
|Validen 'Temaslıları gizlemeyin' çağrısı
16 Ekim 2020 13:16
|Terörden açığa alınan askeri personelin tesislere girişi yasaklanabilecek
16 Ekim 2020 12:34
|EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
16 Ekim 2020 11:44
|Bakan Koca'dan uyarı: Bir haftada vaka sayısında artış eğilimi var
16 Ekim 2020 11:40
|Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
16 Ekim 2020 10:01
|Karantinayı ihlal eden corona virüs hastası minibüste yakalandı
16 Ekim 2020 09:36