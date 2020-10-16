DSÖ: O ilaç virüs tedavisinde işe yaramıyor!
|16 Ekim 2020 13:35
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İlacı üreten Gilead şirketi bulgulara itiraz etti.
Koronavirüs tedavisi için ilk kullanılmaya başlayan ilaçlardan biri olan Remdesivir'in yanı sıra hidroksikolorokin, HIV ilaçları lopinavir ile ritonavir ve inferon adlı ilaçların etkilerini 30 ülkede 11 bin 266 yetişkin üzerinde gözlemleyen WHO, bu ilaçların ölüm oranı veya hastanede kalma süresi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını veya çok az etkisi olduğunu duyurdu.
Remdesivir ilk olarak ebola ile mücadele için piyasaya sürülmüştü.
WHO'nun deneyi henüz diğer bilim insanları tarafından denetlenip onaylanmadı.
Gilead 1062 kişi üzerinde yaptığı ve sonuçlarını bu ay açıkladığı deneyde Remdesivir'in tedavi süresini beş gün kısalttığı belirtiliyordu.
WHO'nun bulgularına itiraz eden Gilead, Reuters'a yaptığı açıklamada "WHO verileri tutarsız gözüküyor. Akademik dergilerde yayımlanan, kontrol edilmiş araştırmalar Remdesivir'in etkisini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: BBC Türkçe
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