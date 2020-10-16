Bahçeli 'askıda ekmek' kampanyası başlattı
|16 Ekim 2020 13:37
|+Aa- Yazdır
İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 Türk lirasından 7.50 Türk lirasına çıktı. 200 gram ekmek 1.25 Türk lirasından 1.50 Türk lirasına, 240 gram ekmek de 1.50 Türk lirasından 1.75 Türk lirasına yükseldi. MHP de ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak askıda ekmek kampanyası başlattı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Bu sebeple 'askıda ekmek' projesini başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır" dedi. MHP teşkilatları da askıda ekmek kampanyası başlatıldığını duyurdu.
MHP İstanbul İl Başkanlığı da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i Şerif Tüm teşkilat mensuplarımızla, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Askıda Ekmek' kampanyasına iştirak ediyoruz" ifadelerini paylaştı.
2018'DE DE YAPMIŞTI
Bahçeli 2018 yılında da ekmeğe yapılan zamların ardından 'askıda ekmek' kampanyası başlatmış, "Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım" demişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AK Partili Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz
16 Ekim 2020 15:18
|'İşgaliye harcı, sadece e-Scooter kiralayan firmaları kapsıyor'
16 Ekim 2020 14:34
|S-400 hava savunma sistemi füzesi ilk kez ateşlendi
16 Ekim 2020 14:19
|'Seri muhakeme ve basit yargılama usulleri başarıyla uygulanıyor'
16 Ekim 2020 14:10
|Reuters: Türkiye S-400'leri bugün test edecek
16 Ekim 2020 11:49
|MHP'li Aydın'dan Ermeni milletvekiline 'Ayasofya' tepkisi
16 Ekim 2020 11:22
|Bakanlık açıkladı...Yeni istihdam paketi geliyor
16 Ekim 2020 10:18
|Deniz Baykal'ın kızı parti kuruyor iddiası
16 Ekim 2020 09:55
|Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
16 Ekim 2020 09:00
|1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
16 Ekim 2020 08:13