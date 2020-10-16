Bahçeli 'askıda ekmek' kampanyası başlattı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 Türk lirasından 7.50 Türk lirasına çıktı. 200 gram ekmek 1.25 Türk lirasından 1.50 Türk lirasına, 240 gram ekmek de 1.50 Türk lirasından 1.75 Türk lirasına yükseldi. MHP de ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak askıda ekmek kampanyası başlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Bu sebeple 'askıda ekmek' projesini başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır" dedi. MHP teşkilatları da askıda ekmek kampanyası başlatıldığını duyurdu.

MHP İstanbul İl Başkanlığı da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i Şerif Tüm teşkilat mensuplarımızla, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Askıda Ekmek' kampanyasına iştirak ediyoruz" ifadelerini paylaştı.

2018'DE DE YAPMIŞTI

Bahçeli 2018 yılında da ekmeğe yapılan zamların ardından 'askıda ekmek' kampanyası başlatmış, "Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım" demişti.