1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli 'askıda ekmek' kampanyası başlattı

MHP, ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak askıda ekmek kampanyası başlattı. MHP Lideri Bahçeli, "Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Komşusu açken tok yatan bizden değildir" dedi
 16 Ekim 2020 13:37
+Aa- Yazdır
Bahçeli 'askıda ekmek' kampanyası başlattı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 Türk lirasından 7.50 Türk lirasına çıktı. 200 gram ekmek 1.25 Türk lirasından 1.50 Türk lirasına, 240 gram ekmek de 1.50 Türk lirasından 1.75 Türk lirasına yükseldi. MHP de ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak askıda ekmek kampanyası başlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Bu sebeple 'askıda ekmek' projesini başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır" dedi. MHP teşkilatları da askıda ekmek kampanyası başlatıldığını duyurdu.

MHP İstanbul İl Başkanlığı da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i Şerif Tüm teşkilat mensuplarımızla, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Askıda Ekmek' kampanyasına iştirak ediyoruz" ifadelerini paylaştı.

2018'DE DE YAPMIŞTI

Bahçeli 2018 yılında da ekmeğe yapılan zamların ardından 'askıda ekmek' kampanyası başlatmış, "Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım" demişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
43 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Partili Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz
16 Ekim 2020 15:18		 'İşgaliye harcı, sadece e-Scooter kiralayan firmaları kapsıyor'
16 Ekim 2020 14:34
S-400 hava savunma sistemi füzesi ilk kez ateşlendi
16 Ekim 2020 14:19		 'Seri muhakeme ve basit yargılama usulleri başarıyla uygulanıyor'
16 Ekim 2020 14:10
Reuters: Türkiye S-400'leri bugün test edecek
16 Ekim 2020 11:49		 MHP'li Aydın'dan Ermeni milletvekiline 'Ayasofya' tepkisi
16 Ekim 2020 11:22
Bakanlık açıkladı...Yeni istihdam paketi geliyor
16 Ekim 2020 10:18		 Deniz Baykal'ın kızı parti kuruyor iddiası
16 Ekim 2020 09:55
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
16 Ekim 2020 09:00		 1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
16 Ekim 2020 08:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - AK Partili Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz15:14 - Ekonomistler MB'nin faiz artırmasını bekliyor15:14 - 112'yi arayıp papağanına koronavirüs testi istedi15:10 - Profesör ders verdiği fakültede öğrenci oldu15:05 - Karayollarından 'çift yönde ücret alınıyor' iddialarına açıklama14:58 - Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
14:48 - Polise tekme ve yumrukla saldıran şüpheli gözaltına alındı14:46 - Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar 7,89 olacak14:45 - Memurlar.net'in İOS uygulaması bütünüyle değişti14:43 - Cezaevinde rahatsızlanan darbe sanığı eski albay hayatını kaybetti14:43 - Eşinin internetten tanışıp görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, cesedini ormanda sakladı14:40 - İş insanları Zenginer kardeşler hakkında FETÖ'den hapis
14:34 - 'İşgaliye harcı, sadece e-Scooter kiralayan firmaları kapsıyor'14:30 - 'Çinekop' tezgahlarda yerini almaya başladı14:30 - Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi öldü14:30 - Afyonkarahisar'da karantinayı ihlal eden iki kız kardeş yurda yerleştirildi14:29 - Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu
14:19 - S-400 hava savunma sistemi füzesi ilk kez ateşlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
Belediye başkanının kızı 69 puanla belediyede memur oldu
EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
S-400 hava savunma sistemi füzesi ilk kez ateşlendi
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
AYM'deki toplantıda ne konuşuldu?
KHK ile ihraç edilen memur, tüm hizmet süreleri memurluk ise emekli ikramiyesi alabiliyor, değilse alamıyor
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
Deniz Baykal'ın kızı parti kuruyor iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karşılık 1
feride 1
dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım 1
Komşum Totoro 1
Davul tozu minare gölgesi 1
gümbet 2
jarrell eddie 1
atom altı parçacıklar 1
Dıkar 1
serencam 1
SON İLANLAR
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam