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Tokat'ta köy muhtarı av tüfeğiyle öldürüldü
Tokat'ın Almus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan köy muhtarı yaşamını yitirdi
|16 Ekim 2020 13:40
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Tokat'ın Almus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan köy muhtarı yaşamını yitirdi.
Kol köyü muhtarı Rüstem Kılıç, daha önce sorun yaşadığı Y.K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Y.K, Kılıç'a av tüfeğiyle ateş etti.
Yaralanan Kılıç, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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