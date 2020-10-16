TBB, Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlayacak
Türkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi.
|16 Ekim 2020 13:52
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