Memurlar.net'in İOS uygulaması bütünüyle değişti
|16 Ekim 2020 14:45
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Bu ay başında memurlar.net'in Android uygulamasını baştan sona yenilemiştik. Ufak sorunları da düzeltme çalışmalarımız da devam ediyor.
Bugün itibariyle ise, İOS uygulaması bütünüyle yenilendi. Memurlar.net'in eski İOS uygulaması AppStore'dan kaldırıldı, yeni uygulama AppStore'a yüklendi. Bu işlem güncelleme olmadığı için, üyelerimizin AppStore'a girip, memurlar.net yazıp yeni uygulamayı indirmesi gerekmektedir. Tıklayınız.
Yeni uygulamayı indirdiğinizde, bildirimleri kabul etmeniz durumunda memurlar.net'in önemli haber ve ilan bildirimleri düzenli olarak sizlere iletilecektir.
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