S-400 hava savunma sistemi füzesi ilk kez ateşlendi
|16 Ekim 2020 14:19
|+Aa- Yazdır
Gelişi ve konuşlandırılması Türkiye ve dünya gündemini sarsan S-400 hava savunma
sistemi füzeleri, ilk kez test atışına tabi tutuldu. Atışın ardından gökyüzünde
oluşan duman, dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirmesi için Rusya'dan alınan S-400 füzeleri, ekim ayının ilk günlerinde test atışlarının yapılması için Sinop'a doğru yola çıkmıştı.
DUMAN BULUTU OLUŞTU
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, füzenin ateşlenmesinin ardından gökyüzünde oluşan izler dikkat çekti
10 ADET BANSHEE HEDEF UÇAĞI TEDARİK EDİLDİ
Yaklaşık 10 gün sürecek test faaliyetleri için Türk Hava Kuvvetleri, 10 adet Banshee Hedef Uçağı tedarik etti.
Bu hedef uçaklara yapılacak atışlar ile S-400'ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek.
S-400lerin fişi Sinopta takılıyor.Asuman Erdoğan 🇹🇷 (@AAsumanErdogan) October 16, 2020
Denemelerine sizi de bekleriz...#HayırlıCumalar#Cuma pic.twitter.com/ljw1aaubXv
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AK Partili Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz
16 Ekim 2020 15:18
|'İşgaliye harcı, sadece e-Scooter kiralayan firmaları kapsıyor'
16 Ekim 2020 14:34
|'Seri muhakeme ve basit yargılama usulleri başarıyla uygulanıyor'
16 Ekim 2020 14:10
|Bahçeli 'askıda ekmek' kampanyası başlattı
16 Ekim 2020 13:37
|Reuters: Türkiye S-400'leri bugün test edecek
16 Ekim 2020 11:49
|MHP'li Aydın'dan Ermeni milletvekiline 'Ayasofya' tepkisi
16 Ekim 2020 11:22
|Bakanlık açıkladı...Yeni istihdam paketi geliyor
16 Ekim 2020 10:18
|Deniz Baykal'ın kızı parti kuruyor iddiası
16 Ekim 2020 09:55
|Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
16 Ekim 2020 09:00
|1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
16 Ekim 2020 08:13