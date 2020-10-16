PlayStation 5'in resmi satış fiyatı açıklandı
Kullanıcıların merakla beklediği yeni oyun konsolu PlayStation 5 için Sony'den resmi açıklama geldi.
|16 Ekim 2020 14:19
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Sony'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
PlayStation 5, 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.
Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir.
PlayStation 5, 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) October 16, 2020
*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir. pic.twitter.com/r1o2YaAOLb
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