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Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu
Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.
|16 Ekim 2020 14:29
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Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.
Limonlu Mahallesi'ndeki halk plajının açıklarında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Sahil şeridinde önlem alan ekipler, Gülşah Çelen'e (35) ait olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkardı.
Ceset, otopsi işlemleri için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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