Bugün de 4 ilden sahte içkiden ölüm haberi geldi
|16 Ekim 2020 15:27
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KIRKLARELİ
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi sonrası hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Derya A. (24) Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahale sonrası sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Derya A, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Derya A. buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
AYDIN
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.
Yenipazar'da yaşayan Devrim Kara (43) ilçedeki hastaneye başvurmasının ardından Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Alkolden zehirlendiği değerlendirilen Kara, yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kara'nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de 12 Ekim'de İzmir'den sevk edilen bir kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmişti.
İZMİR
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 1'inin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.
İzmir'in Foça ilçesinden metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün hayatını kaybetti.
Böylece, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.
Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si 13 Ekim, 3'ü ise 14 Ekim'de ölmüş, dün kayıp yaşanmamıştı.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Kapaklı ilçesinde sanayideki iş yerinde rahatsızlanması sonrası 3 gün önce hastaneye kaldırılan Cüneyt K. (54) yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Sahte içki nedeniyle zehirlendiği belirlenen Cüneyt K, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Cüneyt K'nin iş yerinde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafındanyapılan aramada 5 litrelik bidonda sahte alkol ele geçirilmişti.
Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak dün de bir kişi vefat etmişti.
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