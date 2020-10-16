İş insanları Zenginer kardeşler hakkında FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 3 sanık ile avukatları katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığını temsilen avukat Mehmet Alagöz de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, önceki celsede açıklanan mütalaaya karşı sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklardan Mustafa Zenginer, iddianamenin ardından hiç savunma yapmamışlar gibi aynı iddiaların mütalaada yer aldığını söyleyerek, "Hakkımda, olmayan şeyler varmış gibi gösterilmiş, niyet okuma yapılmıştır. Hiçbir zaman bir terör örgütü üyesi olmadım, bu kasıtla herhangi bir davranışta bulunmadım. Bu haksızlığa son verileceğini düşünüyor, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Salih Zenginer de 3 yıldır yargılamanın sürdüğünü ve hakkında işadamı derneğine üye olmak, derneğin genel kurul toplantısına dair 74. sırada adının bulunması ve Bank Asya kredi kartı sahibi olmak şeklinde 3 iddiananın bulunduğu belirtti.

Söz konusu dernekten KHK ile kapatılmadan önce noter aracılığıyla istifa ettiğini kaydeden Salih Zenginer, "Adımın geçtiği genel kurula katılmadım. Bank Asya kredi kartını ise, banka TMSF'ye devredildikten sonra almışım. Dava dosyasınızda benimle ilgili hiçbir FETÖ özelliği bulunmamaktadır. Yasaya aykırı hiçbir işlem yapmadım. Vatanını, milletini seven bir insanım. 19 yıldır AK Parti üyesiyim, FETÖ iltisaklı herkes partiden atıldı, ben atılmadım. Sağlık durumumdan dolayı tahliye edildim, ameliyat oldum. Kızım bu süreçten etkilenip kanser oldu. Vereceğiniz en ufak ceza üzerime yapışacaktır. Benim gibi bir insan ceza alacaksa, ülkenin yarısına ceza verilmesi gerekir. Geçmiş tarihli hatta darbe girişiminden önce bu yapıyı yeren onlarca tweetim vardır. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Mehmet Zenginer de, suçsuz olduğunu, bunu gerek savunmaları gerekse dosyaya sunduğu belgelerle ispat ettiğini düşündüğünü, 17-25 Aralık akabinde FETÖ'ye karşı olan duruşunun delillerle açık olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

Müşteki cumhurbaşkanlığı avukatı Alagöz ise sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların duruşmalardaki davranışı, sabıkasız kişilik özellikleri ve cezanın gelecekleri üzerindeki etkilerini dikkate alan heyet, her iki sanığın da hapis cezasını 8 yıl 1 ay 15'er güne düşürdü.

Sanıklardan Salih Zenginer'e ise "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 4 yıl 6 ay ceza verilmesini kararlaştıran heyet, sanığın duruşmalardaki davranışı, sabıkasız kişilik özellikleri ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini indirim nedeni sayarak sanığın cezasını 3 yıl 9 aya indirdi.

- Mütalaadan

Davanın 30 Haziran tarihli duruşmasında açıklanan mütalaada sanık Mustafa Zenginer'den elde edilen harddiskte FETÖ elebaşının, Zaman TV üzerinden BBC'ye verdiği röportaj kaydı videosu ile silinmis klasorlerde FETÖ'ye ait baskaca sohbet video ve goruntu kalıntıları, FETÖ iltisaklı sitelere ilişkin log kaydı ve kırıntılara rastlandığı ifade edilmişti.

TUSKON'da asıl uye olan ve denetim kurulunda yer alan Mustafa Zenginer'in, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı sebebiyle KHK kapsamında kapanan kuruluslar ve derneklerde ust duzey pozisyonlarda calıstıgı, kullandığı cep telefonunda ByLock tespit edildiği belirtilen mütalaada, sanıgın 2012 yılında konut kredisi icin Bank Asya hesabı actıgı ve 2014 yılında bankanın "batıyor" denilmesi uzerine kredisini kapatıp Halkbank'ta yeni kredi actıgı anlatılmıştı.

Bu eylemin, FETÖ bünyesinde talimatla yapıldığı değerlendirilen mütalaada, sanığın, Bank Asya'nın dagıttıgı mevcut krediyi vadesinden once kapatarak bankaya nakit geri donusumu hızlandırma kapsamında hareket ettiğine vurgu yapılmıştı.

Mütalaada sanığın, TUSKON 5. Olagan Genel Kuruluna katıldıgı ve savunmasında orgutsel konusma akabinde alkıslama hususunu hatırlamadıgını iddia ettigi belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Sanığın TUSKON yedek denetim kuruluna uye olarak yazıldıgı, akabinde her ne kadar sanık sozlu olarak TUSKON'dan ayrıldıgını iddia etmisse de sanıgın ISHAD'da dernek baskanlıgı da yaptıgı dikkate alındıgında sozlu olarak dernekten ayrılmanın olamayacagı, sanıgın 2014-2016'da aktif uyeliginin devam ettigi, zira dava dosyasındaki baskaca delillerle de sanıgın orgut uyeligi ve suc isleme kastının TUSKON uyeligi gibi devam ettiginin, bu dogrultuda sanıgın adının 6. Olagan Genel kurul icin 114. sırada delege listesine yazıldıgı anlaşılmıştır."

Sanığın, Bank Asya'nın ayaga kaldırılması adı altında verilen talimat donemlerinde ayrı ayrı hesap islemleri ile orgutsel eylemde bulundugunun anlasıldıgı bilgisine yer verilen mütalaada, sanıgın TUSKON toplantısı sonrası TUSKON'dan ayrıldıgı seklindeki beyanının celiskili ve suctan kurtulmaya yonelik oldugu aktarılmıştı.

Mütalaada, sanıklardan Salih Zenginer'den elde edilen dijital verilerde de diger sanık Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 29 Haziran 2016 tarihli 1 milyon 462 bin lira tutarında bir cek fotoğrafı ile yine Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 604 bin 500 lira tutarında baska cekin daha bulundugu belirtilmişti.

Soz konusu parasal islemlerin darbe tesebbusunden cok kısa sure once olduguna işaret edilen mütalaada, "Sanıklar arası para transferinin cek uzerinden degil de basit eft-havale islemi ile de gerceklesebilecegi, islemin cek ile olmasının, tarihi ve paranın buyuklugu ile sanıklar arasında olması ve cekin fotografının cekilmesinin suphe arz ettigi" ifade edilmişti.

- 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaada, tüm dosya kapsamındaki deliller birlikte degerlendirildiginde Mustafa, Mehmet ve Salih Zenginer'in "FETÖ silahlı teror orgutu uyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.