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Polise tekme ve yumrukla saldıran şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kavgayı ayıran polis memurlarına tekme ve yumrukla saldıran şüpheli gözaltına alındı
 16 Ekim 2020 14:48
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Polise tekme ve yumrukla saldıran şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kavgayı ayıran polis memurlarına tekme ve yumrukla saldıran şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Bulvar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine gitti.

Ekipler, işlemlerin devam ettiği esnada çevrede bulunan kişilerin kavga etmesi üzerine müdahalede bulundu.

İfadesi için polis merkezine götürülmek istenen T.L, ekip aracına bindirileceği sırada polise tekme ve yumruklarla saldırdı.

Polislerce durdurulan şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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