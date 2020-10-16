Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
|16 Ekim 2020 14:58
|+Aa- Yazdır
Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç'nin Biga ilçesinde olduğu ihbarını aldı.
Adresi tespit edilen R.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı.
Hükümlünün işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cezaevinde rahatsızlanan darbe sanığı eski albay hayatını kaybetti
16 Ekim 2020 14:43
|İş insanları Zenginer kardeşler hakkında FETÖ'den hapis
16 Ekim 2020 14:40
|FETÖ sanığı 4 eski hakim savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
16 Ekim 2020 13:48
|İdari Hakimlik Sınavı'nda usulsüzlükte 18 kişiden 2'si tutuklandı
16 Ekim 2020 13:45
|FETÖ'nün çözülmeyi önlemek için gerçekleştirdiği para trafiği iddianamede
16 Ekim 2020 11:51
|Kocasının hattı üzerinden Bylock kullanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
16 Ekim 2020 11:30
|'Adliye ve cezaevi FETÖ yapılanması' ana davasını istinaf onayladı
16 Ekim 2020 11:02
|Fransa'da kırmızı bültenle aranan terörist, Adana'da yakalandı
16 Ekim 2020 10:52
|DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
16 Ekim 2020 08:56
|5 milyon 735 bin TL haksız kazanç elde eden 12 şüpheli gözaltında
16 Ekim 2020 08:55