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112'yi arayıp papağanına koronavirüs testi istedi

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yılın 9 ayında 3 milyon 74 bin 532 çağrı gelirken, bunların yüzde 62'si asılsız ya da gereksiz çıktı. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, "'Sanırım papağanım Kovid-19 oldu. Gelip papağanıma test yapar mısınız?' diyenler var" ifadesini kullandı.
 16 Ekim 2020 15:14
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112'yi arayıp papağanına koronavirüs testi istedi

Her gün binlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen Antalya 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde bu yıl ihbar artışı yaşandı.

Ambulans, polis, jandarma, itfaiye, Sahil Güvenlik, Afet Acil ve Orman Yangın birimlerinin bir arada ve koordineli bir şekilde hizmet verdiği Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne eylül ayı sonu itibarıyla 3 milyon 74 bin 532 çağrı geldi. İhbarlardan yüzde 68'i (1 milyon 913 bin 551) asılsız çıkarken, gerekli çağrı sayısı ise yüzde 32 (1 milyon 160 bin 981) olarak kayıtlara geçti.

Kentteki yabancıların asılsız ihbar oranı düşük

8 yabancı dil operatörünün çalıştığı kurumda, eylül ayı itibarıyla yabancı dilde gelen ihbar sayısı 3 bin 513 oldu. Bu çağrılardan gerekli çağrı sayısı 3 bin (yüzde 85), asılsız ihbar sayısı ise 513 (yüzde 15) olarak kaydedildi. Çağrıların yüzde 50'si İngilizce olurken, Rusça yüzde 26, Almanca yüzde 17 ve diğer diller yüzde 7'lik kısmını oluşturdu.

'245 kişi hakkında işlem başlatıldı'

Türkiye'nin salgının başlamasının hemen akabinde faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu'na ise toplam 208 bin 630 ihbar geldi. Yine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen denetim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi için her türlü şikayet ve ihbarın yapılabileceği Antalya İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi'ne (İSDEM) de 8 bin 957 ihbar geldi.

Gelen asılsız çağrıların yanı sıra ilginç ihbarlar ise 112 çalışanlarını şaşkına çevirdi. 2020 yılı çağrı verilerini paylaşan Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, operatörleri meşgul eden 245 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve bunlardan 21'ine cezalarının tebliğ edildiğini söyledi.

'Düğünümüze korona belasından ötürü kimse gelmedi, bari siz gelin de Cemilem oynayalım' Çağrı merkezine asılsız ihbarların yanı sıra ilginç taleplerin de geldiğini aktaran Koçak, şunları söyledi:

"Örnek verecek olursak, 'Sanırım papağanım Kovid-19 oldu. Sürekli korona-korona-korona diye konuşuyor. Bana hep annecim, canım, bebişim derdi. Artık hiç öyle söylemiyor. Gelip papağanıma test yapar mısınız?', 'Düğünümüze korona belasından ötürü kimse gelmedi. Bari siz gelin de Cemilem oynayalım' diyenler oldu.

'Turşu kavanozunu açmak için itfaiye gönderir misiniz?'

'Ben panik atak hastasıyım. Uçağımı kaçırmak istemiyorum, panik atağımı tetikler. Ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi lütfen', 'Turşu kavanozunun kapağını açamadık ailece, hepimiz denedik, komşular da denedi. Yok olmuyor. Acaba itfaiye gelebilir mi?', 'Kahvedeyiz şimdi arkadaşlarla taş diziyoruz. Size çok önemli bir sorum var, ona göre karar vereceğim. Okeye döneyim mi dönmeyeyim mi?' deyip gülüşenler var."
İhlas Haber Ajansı
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