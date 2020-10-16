AK Partili Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni istihdam paketine ilişkin açıklama yaptı.
|16 Ekim 2020 15:18
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