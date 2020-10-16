Google'dan dile dolanan şarkıyı 'mırıldanarak' bulma özelliği
|16 Ekim 2020 15:26
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ABD merkezli teknoloji devi Google'ın arama motoruna getirdiği yeni özellik sayesinde, akıllara takılan şarkının ne olduğunu düşünerek geçirilen günler sona erecek.
Şirket, kullanıcıların sözlerini tam olarak hatırlayamadıkları ancak zihinlerinde çalıp duran şarkıların isimlerini bulabilmeleri için 'Hum to Search' (Bulmak için Mırıldan) özelliğini bugün kullanıma sundu.
Kullanıcılar, şarkı bulma özelliğinden faydalanmak için, Google'ın iOS ve Android platformlarındaki ana uygulamasına şarkının melodisini mırıldayacak ya da ıslık çalacak.
İlk olarak İngilizce olarak uygulamaya giren özellik, toplam 20 dili kapsayacak.
b>'Her ay 100 milyon kez soruluyor'
'Hum to Search' hakkında konuşan Google'ın Başkan Yardımcısı Aparna Chennapragada, kullanıcıların Google'a her ay yaklaşık 100 milyon kez 'hangi şarkının çalıyor?' diye sorduğunu söyledi.
Gelişmiş bir yapay zeka ve sinirsel hesaplamalar kullanılarak geliştirilen söz konusu teknolojinin ses kaydı analizi yapabildiği ve bunu dijital dalga biçimine dönüştürebildiği belirtildi.
Daha önce benzer özelliği ses ve konuşma tanıma şirketi SoundHound da kullanıma sunmuştu.
Kaynak: Reuters
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