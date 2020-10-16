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Polis memuru adaylarının eğitimlerine başlandı

>Polis memuru adaylarının eğitimlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak başladığı bildirildi
 16 Ekim 2020 16:00
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Polis memuru adaylarının eğitimlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak başladığı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitimlerin 8 ay süreceği belirtildi.

Ayrıca paylaşımda, adayların Kovid-19 tedbirleri uygulanarak polis eğitim merkezlerine kabul edildikleri anlara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Anadolu Ajansı
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