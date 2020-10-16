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Bakan Selçuk: Nafaka süresinin 2 ya da 3 yıl olması tartışılabilir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk Medeni Kanunu'nda "nafaka süresiz olur" gibi bir ifadenin zaten bulunmadığına dikkati çekti
 16 Ekim 2020 16:05
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Bakan Selçuk: Nafaka süresinin 2 ya da 3 yıl olması tartışılabilir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süresiz nafaka ile ilgili çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Selçuk, halihazırda Türk Medeni Kanunu'nda "nafaka süresiz olur" gibi bir ifadenin zaten bulunmadığına dikkati çekti.

"2 YA DA 3 YIL OLMASI TARTIŞILABİLİR"

Bu konuda birçok formül ele alındığını, nafaka konusunda mağdur olan kişileri de anladıklarını belirten Bakan Selçuk, "Nafaka konusunda takdir yetkisinin hakimde olması, nafaka süresinin de minimum 2 ya da 3 yıl olması tartışılabilir. Çünkü evlilik kurulmuş ve boşandıktan sonra bir atlatma süreci var. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz, hak temelli adaletten yana bakıyoruz. Görüşümüz bu uygulamanın minimum sınır dikkate alınarak hakimin takdir yetkisinde olması." dedi.

"YOKSULLUK NAFAKASI EŞE DEĞİL, ÇOCUKLARA VERİLİYOR"

Verilecek nafaka miktarının hakimler tarafından belirlendiğini ve kanunun 176. maddesinde "Alacaklı tarafın yeniden evlenmesi, yoksulluğun ortadan kalkması, tarafların mali durumlarının değişmesi" gibi birçok husus dikkate alınarak nafakanın sonlandırılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğunu anlatan Selçuk, yoksulluk nafakasının sadece eşe değil, çocuklara da verildiğini vurguladı.

'EVLİLİK YAPISI DEĞİŞTİ'

Hayatın akışı içerisinde evliliklerin yapısının da değiştiğine işaret eden Zehra Zümrüt Selçuk, her evliliğin kendi içinde biricik olduğunun ve bu sebeple tekil olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Anadolu Ajansı
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