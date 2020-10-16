'Nitelikli cinsel saldırı'dan yargılanan eski uzman çavuş, hakim karşısında
|16 Ekim 2020 16:16
|+Aa- Yazdır
Siirt'te 18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı.
Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşma devam ediyor.
- Sanık Orhan hakkındaki adli süreç
Siirt'te mağdur İpek Er (18) 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.
16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen Er'in tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış
16 Ekim 2020 17:05
|İstanbul'da şoke eden olay... Ortağının iş yerini bombalattı!
16 Ekim 2020 16:35
|Hemşire ve doktorlar dehşeti yaşadı! Kapıyı tutarak kendilerini korudu
16 Ekim 2020 15:36
|Bugün de 4 ilden sahte içkiden ölüm haberi geldi
16 Ekim 2020 15:27
|Polise tekme ve yumrukla saldıran şüpheli gözaltına alındı
16 Ekim 2020 14:48
|Eşinin internetten tanışıp görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, cesedini ormanda sakladı
16 Ekim 2020 14:43
|Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu
16 Ekim 2020 14:29
|Barış Atay'ın darbedilmesine ilişkin 3 şüpheliye hapis istemi
16 Ekim 2020 14:07
|Tokat'ta köy muhtarı av tüfeğiyle öldürüldü
16 Ekim 2020 13:40
|İçki yapımında kullanılan malzemeyle evinde ölü bulundu
16 Ekim 2020 13:27