1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Nitelikli cinsel saldırı'dan yargılanan eski uzman çavuş, hakim karşısında

Siirt'te 18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı
 16 Ekim 2020 16:16
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Siirt'te 18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma devam ediyor.

- Sanık Orhan hakkındaki adli süreç

Siirt'te mağdur İpek Er (18) 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen Er'in tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış
16 Ekim 2020 17:05		 İstanbul'da şoke eden olay... Ortağının iş yerini bombalattı!
16 Ekim 2020 16:35
Hemşire ve doktorlar dehşeti yaşadı! Kapıyı tutarak kendilerini korudu
16 Ekim 2020 15:36		 Bugün de 4 ilden sahte içkiden ölüm haberi geldi
16 Ekim 2020 15:27
Polise tekme ve yumrukla saldıran şüpheli gözaltına alındı
16 Ekim 2020 14:48		 Eşinin internetten tanışıp görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, cesedini ormanda sakladı
16 Ekim 2020 14:43
Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu
16 Ekim 2020 14:29		 Barış Atay'ın darbedilmesine ilişkin 3 şüpheliye hapis istemi
16 Ekim 2020 14:07
Tokat'ta köy muhtarı av tüfeğiyle öldürüldü
16 Ekim 2020 13:40		 İçki yapımında kullanılan malzemeyle evinde ölü bulundu
16 Ekim 2020 13:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - Başsavcılıktan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz17:15 - Figen Yüksekdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' ceza talebi17:12 - Dışişleri, Ermenistan'ın Nahçıvan'a saldırısını kınadı17:05 - Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış16:58 - İl Sağlık Müdüründen 'maske' uyarısı: Hem koronadan hem gripten korur16:50 - FETÖ'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasında karar açıklandı
16:38 - Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız16:35 - İstanbul'da şoke eden olay... Ortağının iş yerini bombalattı!16:34 - Bakan Selçuk açıkladı... EBA TV Anaokulu açıldı16:27 - AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz16:25 - İsraf, menfaat çatışmaları ve adaletsiz paylaşım gıda krizini derinleştiriyor16:16 - 'Nitelikli cinsel saldırı'dan yargılanan eski uzman çavuş, hakim karşısında
16:05 - Bakan Selçuk: Nafaka süresinin 2 ya da 3 yıl olması tartışılabilir16:00 - Polis memuru adaylarının eğitimlerine başlandı15:56 - Bu ilde ev ziyaretlerine iki kişi sınırı getirildi15:52 - Vatandaştan şaşırtan cevap: Lokma yemek için sosyal mesafeyi hiçe saydım!15:41 - MSB, TSK'dan ihraç edilen personel sayısını açıkladı
15:38 - Antalya 3 milyon turiste ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Belediye başkanının kızı 69 puanla belediyede memur oldu
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
S-400 hava savunma sistemi füzesi ilk kez ateşlendi
Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi
EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
KHK ile ihraç edilen memur, tüm hizmet süreleri memurluk ise emekli ikramiyesi alabiliyor, değilse alamıyor
AYM'deki toplantıda ne konuşuldu?
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dide 2
Davul tozu minare gölgesi 1
hatice tusu 2
15.10.2020 zalgiris vs anadolu efes maçı 1
2 şeritli yolu 10 şeritli gibi kullanamazsınız 2
seyşeller 1
Atlarda nişaneler 1
karabağ azerbaycanındır 1
karşılık 1
Amerikadaki bilim insanlarımız 1
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi 36 Geçici İşçi Alacak
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam