1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İsraf, menfaat çatışmaları ve adaletsiz paylaşım gıda krizini derinleştiriyor

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, dünyada kronik açlık çeken insan sayısının her geçen gün arttığını belirtti.
+Aa- Yazdır
İsraf, menfaat çatışmaları ve adaletsiz paylaşım gıda krizini derinleştiriyor

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bu yıl "Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim" temasıyla kutlanacak olan 16 Ekim Dünya Gıda Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada israf, menfaat çatışmaları ve adaletsiz paylaşımının neden olduğu açlığa dikkat çekti.

Öztürk açıklamasında, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 9'unun yeterli ölçüde beslenemediğinin de altını çizerek BM'nin raporlarına göre son beş yılda, milyonlarca insanın kronik olarak yetersiz beslenenlerin saflarına katıldığını ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin de kötü beslenmenin doğurduğu sonuçlarla mücadele ettiğini vurguladı.

"İsraf Edilen 1.3 Milyar Ton Gıda Açlık Sorununa Çare Olacakken Çöpe Gidiyor"

Dünyada bir tarafta 800 milyondan fazla insan açlıkla mücadele ederken diğer tarafta ise israfın korkunç boyutlara ulaştığını söyleyen Genel Başkan Öztürk; "Dünyanın bir yanı açlık ve yoksulluk içinde kıvranırken diğer yanda israfın önlenemeyerek ciddi boyutlara ulaşıyor olması çok büyük bir ikilemdir.

Öyle ki bugün dünyada gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçirmiş oldukları süreçte yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Maalesef israf edilen 1.3 milyar ton gıda, tüm insanlığın açlık sorununa çare olacakken çöpe atılıyor. Yani insanoğlunun bilinçsizliği, israfı, açgözlülüğü, eşitsizlikler, ülkeler arası menfaat çatışmaları, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık ve adaletsiz paylaşım gibi sıralayabileceğimiz birçok etken nedeniyle yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşım her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Bu tablo gösteriyor ki, açlıkla mücadelede en önemli unsur toplumların gıda tüketimi ve israf konularında bilinçlendirilmesi, toprağa ve suya sahip çıkılması, doğru sanayileşme ve dünya kaynaklarının adil dağıtılmasıdır. Dünyada ortaya çıkan bu adaletsiz paylaşım nedeniyle bir tarafta 800 milyondan fazla insan açlıktan uyuyamazken diğer tarafta 500 milyondan fazla insan obezitenin getirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele etmektedir.

FAO tarafından bu yıl için belirlenen "Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim" temasına uygun olarak, tüm insanlığın yeterli ve dengeli besleneceği güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için üreticiler, tüketiciler, Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu otoritesi hep birlikte hareket etmelidir. Üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çok yıllık programlar hazırlanmalı, kaynaklar doğru kullanılmalı, ekilecek bir avuç toprak bile boş bırakılmamalı, gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen safhalarda israfın minimize edilmesi için her türlü tedbir alınmalı, bu konuda toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturulmalıdır" dedi.

"Helal ve Tayyib Ürünler Üretmeli ve Tüketmeliyiz"

Aynı zamanda Dünya Helal Vakfı Kurucular Kurulu üyesi de olan Öztürk; "Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere "Allah'ın size tayyib ve helal olarak verdiği rızıklardan yiyin" diye emrediyor. Bizler de bu emri rehber edinerek helal ve tayyib yani temiz ürünler üretmeli ve tüketmeliyiz.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız bu zorlu süreçler de güvenilir, helal ve tayyib gıdanın insan hayatında ne denli önemli ve öncü unsur olduğunu gözler önüne serdi. Bir kez daha gördük ki helal ve tayyib ürünler meselesi sadece Müslümanların değil bütün insanlığın meselesidir. Bu noktada gıdaların güvenli, sağlıklı, helal, tayyib ve herkes tarafından yeterli miktarda ulaşılabilirliğinin sağlanması insanlığın ortak ve en önemli görevidir" dedi.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunun Yetkili Sendikası Toç Bir-Sen olarak sorumluluk bilinciyle diğer STK'lar ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yürüttüklerini ve bu faaliyetlerini de her geçen gün artırarak sürdürdüklerini dile getiren Öztürk, insanların açlığa mahkum edilmediği ve açlıktan ölmedikleri, herkesin yeterli miktarda güvenilir gıdaya ulaşabildiği, kaynaklarının doğru kullanıldığı ve adil bir şekilde dağıtıldığı bir dünya hedefi ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstenmeyen mesaj devri bitiyor
16 Ekim 2020 08:39		 TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu
15 Ekim 2020 19:23
Toç Bir-Sen'den Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanı'na teşekkür
15 Ekim 2020 13:48		 Prof. Dr. Enginyurt, Türk Tabipleri Birliğine tepki göstererek istifa etti
15 Ekim 2020 11:00
Veli öğretmeni CİMER'e şikayet etti, MEM savunma istedi
14 Ekim 2020 23:08		 'Emniyet GYS konularını biz yazdık' diyen sendika temsilcisi istifa etti
14 Ekim 2020 19:56
Toç Bir-Sen: Yarın 'eyvah' demeyelim
13 Ekim 2020 19:26		 TEB'den 'İlacın satışının tek doğru adresi eczanedir' açıklaması
12 Ekim 2020 17:08
Toç-Bir-Sen: Bu hesap mahşere kalmasın
12 Ekim 2020 14:17		 Türk Eczacıları Birliğinden grip aşısı açıklaması
12 Ekim 2020 13:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - Başsavcılıktan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz17:15 - Figen Yüksekdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' ceza talebi17:12 - Dışişleri, Ermenistan'ın Nahçıvan'a saldırısını kınadı17:05 - Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış16:58 - İl Sağlık Müdüründen 'maske' uyarısı: Hem koronadan hem gripten korur16:50 - FETÖ'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasında karar açıklandı
16:38 - Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız16:35 - İstanbul'da şoke eden olay... Ortağının iş yerini bombalattı!16:34 - Bakan Selçuk açıkladı... EBA TV Anaokulu açıldı16:27 - AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz16:25 - İsraf, menfaat çatışmaları ve adaletsiz paylaşım gıda krizini derinleştiriyor16:16 - 'Nitelikli cinsel saldırı'dan yargılanan eski uzman çavuş, hakim karşısında
16:05 - Bakan Selçuk: Nafaka süresinin 2 ya da 3 yıl olması tartışılabilir16:00 - Polis memuru adaylarının eğitimlerine başlandı15:56 - Bu ilde ev ziyaretlerine iki kişi sınırı getirildi15:52 - Vatandaştan şaşırtan cevap: Lokma yemek için sosyal mesafeyi hiçe saydım!15:41 - MSB, TSK'dan ihraç edilen personel sayısını açıkladı
15:38 - Antalya 3 milyon turiste ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Belediye başkanının kızı 69 puanla belediyede memur oldu
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
S-400 hava savunma sistemi füzesi ilk kez ateşlendi
Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi
EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
KHK ile ihraç edilen memur, tüm hizmet süreleri memurluk ise emekli ikramiyesi alabiliyor, değilse alamıyor
AYM'deki toplantıda ne konuşuldu?
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
feride 1
karşılık 1
sardunya 1
barış gücü yerleştirme 1
Farid farjad 1
kumkuma 1
ayın 15i 4
karabağ azerbaycanındır 1
Dıkar 1
Yeşim Arpat 1
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi 36 Geçici İşçi Alacak
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam