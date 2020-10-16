İstanbul'da şoke eden olay... Ortağının iş yerini bombalattı!
|16 Ekim 2020 16:35
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İş yerinin önünde patlayan ses bombası büyük panik yaşattı. Bombayı iş yerine bırakan zanlı ise polisin nefes kesen takibi sonucu Başakşehir'de yakalandı.
Akılalmaz olay Esenler Giyimkent sitesinde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahıs, ortağının iş yerini bombalattı.
El yapımı bombayı ecza deposunun önüne bırakan zanlı, aracıyla kaçtı. Büyük bir gürültü ile patlayan bomba, çevrede büyük korku yaşattı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, bombayı bırakan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlının kiralık bir araç kullandığını tespit eden polis ekipleri, GPS sistemi vasıtasıyla aracın yerini tespit etti. Başakşehir Güvercintepe'de şüpheli aracı gören polis ekipleriyle zanlı arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.
Aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, kıskıvrak yakalandı.
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