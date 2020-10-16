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Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış

Konya'nın Akşehir ilçesinde avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan saldırganın peruk taktığı ortaya çıktı
 16 Ekim 2020 17:05
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Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış

Bıçaklı saldırı olayı, dün saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşandı. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğradı. Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edilen avukat hemen ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen sol gözü görme yetisini kaybetti.

'BENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞ'

Polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, boynundaki bıçak yarası şah damarına 2 santimetre mesafede olan avukat, Tuzcu (29), hastane odasında DHA'ya konuştu. Saldırganın, peruk taktığını söyleyen Tuzcu, olay anını şöyle anlattı:

"Bürodan çıkıp, çarşıda otomobilimle dolaştıktan sonra eve geldm. Otomobilimi her zaman park ettiği yere koydum. Aracın arkasına baktığımda bir kişi olduğunu fark ettim. Saçları vardı. Kendi kendime, 'Kadın mı erkek m?' diye sordum. Değişik bir tipi vardı. Tekin birine benzemiyordu. Otomobilden insem mi diye düşündüm. Şizofren ya da gaspçı olabileceği aklıma geldi. Sonra ne olabilir ki, deyip arabadan indim. Kimseyle husumetim yok. Araçtan inip eve doğru giderken, bana yaklaştığını fark ettim. Saliselik bir olaydı. Geri döndüğümde aramızda çok az mesafe kalmıştı. Tam döneceğim sırada, bıçağı sırtıma vurdu. Can havliyle geri döndüm. Aramızda boğuşma yaşandı."

'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'

Saldırganın bıçağı sürekli yüzüne savurduğunu belirten avukat Asilcan Tuzcu, "Kendimi korumaya çalıştım. O, bıçakla yüzüme saldırırken, yumruk atmaya çalıştım. Elindeki bıçağı boğazıma, yüzüme savuruyordu. Bıçağı gözüme soktu, dünyam karardı. Gözümün gittiğini hissettim. Direncim azaldı. Her yerimden kan akıyordu. Bana saldırmaya devam ediyordu. Kalbime ve boğazıma bıçağı sallıyordu. Beni öldürmeye gelmiş. Beni yere yatırmaya çalıştı. Bacaklarıma doğru bıçağı sallamaya başladı. Direnince bıçak bacaklarıma isabet etmedi. Ölümden döndüm. Failin yakalanıp, yüce mahkemede yargılanmasını, hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Adalet Bakanı'mızdan yardım istiyorum; Sadece avukat olduğum için değil, hiçbir insana böyle bir saldırı kabul edilemez" diye konuştu.
DHA
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