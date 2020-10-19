Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar

İşe müfettiş yardımcılığı için yazılı sınav 2 Aralık 2017 tarihinde yapıldı. Sözlü sınav ise 11-20 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2018 yılında kabine değişti. Sanki başka bir partinin kabinesi gelmiş, yeni bakan eski bakan döneminde yapılan sınav sonuçlarını açıklamadı.

Sınava giren 76 kişi 2,5 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyor. Memurlar.net'te bir kaç kez haber yaptık. TBMM'de ise bir kaç defa soru önergesi verildi. Ama nafile...

Bu adayların serzenişlerine kulak kabartmak çok mu zor!